Secondo le ultime di mercato, Massimiliano Allegri avrebbe indicato come primo rinforzo al neo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, il nome di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che il presidente Claudio Lotito valuterebbe 40 milioni di euro. L'alternativa al serbo classe '95 per la Juve sarebbe Teun Kooopmeiners, regista olandese per il quale l'Atalanta di Percassi chiederebbe 35 milioni di euro.

Ad Allegri piacerebbe Milinkovic-Savic: Giuntoli potrebbe accontentarlo cedendo uno tra Chiesa e Vlahovic

Il neo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe studiando insieme al tecnico Massimiliano Allegri per trovare un rinforzo a centrocampo ed il nome che sarebbe in cima alla lista del livornese sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic, mediano della Lazio che andrà in scadenza di contratto con i biancocelesti nel 2024.

Il piano di Giuntoli per acquisire il serbo classe '95 sarebbe dunque quello di cedere un pezzo grosso della rosa bianconera per fare cassa e chiudere l'operazione con il presidente Claudio Lotito per una somma che si aggirerebbe intorno ai 35/40 milioni di euro. I nomi che potrebbero lasciare la Continassa per agevolare l'arrivo di Milinkovic-Savic sarebbero due, quello di Dusan Vlahovic e quello di Federico Chiesa: per quanto concerne Vlahovic, la sua valutazione da 80 milioni di euro avrebbe attratto un numero esiguo di big, che dopo l'annata non troppo convincente del classe 2000 vorrebbero abbassare il suo costo. Discorso simile varrebbe per Chiesa, che nonostante la stagione complicata dal recupero per l'infortunio al legamento crociato, verrebbe valutato dalla Juventus 60 milioni di euro.

Sull'esterno ex Fiorentina ci sarebbero comunque le attenzioni del Liverpool di Jurgen Klopp e l'Aston Villa.

Juventus, l'alternativa a Milinkovic-Savic sarebbe Koopmeiners dell'Atalanta

La Juventus, oltre a Milinkovic-Savic, avrebbe anche altri nomi sulla lista per il ruolo del centrocampista e, secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, l'alternativa al serbo della Lazio per Giuntoli sarebbe Teun Koopmeiners.

Il regista olandese, attualmente in forza all'Atalanta, ha vissuto una stagione da assoluto protagonista con Giampiero Gasperini che gli è valsa una valutazione da circa 35 milioni di euro. Sarebbe invece definitivamente sfumato per la Juventus il nome di Davide Frattesi: il mediano classe 2000, avrebbe ormai trovato l'accordo con l'Inter che, nelle prossime ore, dovrebbe versare nelle casse del Sassuolo circa 25 milioni di euro più bonus e l'inserimento della parziale contropartita tecnica Mulattieri, valutato dai due club 8 milioni di euro.