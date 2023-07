L'Inter è una delle grandi protagoniste di queste prime battute della sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno già chiuso tre acquisti con gli arrivi di Bisseck, Marcus Thuram e ieri hanno definito anche Davide Frattesi (ancora da ufficializzare), mentre in uscita sono andati via Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e diversi altri a parametro zero dopo essere andati in scadenza di contratto. Qualcosa potrebbe cambiare anche sulle fasce e per questo motivo la società nerazzurra avrebbe individuato in Wilfried Singo il potenziale rinforzo a destra, probabilmente per spostare Matteo Darmian definitivamente nel ruolo di braccetto di destra.

La Juventus è alla ricerca di almeno un grande rinforzo in mezzo al campo, anche perché Paul Pogba non dà garanzie dal punto di vista fisico dopo un'annata trascorsa più in infermeria che in campo. Il francese sta lavorando per tornare al top della condizione, ma i bianconeri vogliono cautelarsi e per questo motivo negli ultimi giorni avrebbero avuto dei contatti con l'Atalanta. L'obiettivo sarebbe Teun Koopmeiners, che tanto bene ha fatto in questa ultima stagione.

Inter su Singo

L'Inter potrebbe cambiare qualcosa sulle fasce in questa sessione di calciomercato. I nerazzurri potrebbero fare qualcosa a sinistra in caso di cessione di Robin Gosens, ma anche a destra si sta pensando ad un innesto spostando Matteo Darmian nel ruolo di braccetto di destra,

Il nome sondato dal club meneghino sarebbe quello di Wilfried Singo, esterno ivoriano in forza al Torino.

I granata sono pronti a trattare la sua cessione, soprattutto dopo l'arrivo di Raoul Bellanova, arrivato dal Cagliari per 9 milioni di euro e, guarda caso, proprio all'Inter l'anno scorso anche se alla fine si è deciso di non riscattarlo dai sardi. Per caratteristiche Singo è molto simile a Denzel Dumfries e i due potrebbero dunque fare staffetta nel corso della stagione.

Il contratto in scadenza a giugno 2024 incide sulla valutazione, che non supera i 7-8 milioni di euro. Non è da escludere uno scambio con un giovane talento del club meneghino e in questo senso occhio a Agoumé o Martìn Satriano.

Juventus su Koopmeiners

La Juventus cerca un innesto di livello in mezzo al campo per permettere a Paul Pogba di recuperare con calma.

L'ultimo nome finito nel mirino dei bianconeri sarebbe quello di Teun Koopmeiners, che tanto bene ha fatto all'Atalanta. Nell'ultima annata è arrivato perfino in doppia cifra mettendo a segno 10 reti e collezionando quattro assist in 33 partite di campionato. La valutazione del centrocampista olandese si aggira sui 30-35 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Matias Soulé, valutandolo 10 milioni, o il prestito di Fabio Miretti, valutandolo 5 milioni, per abbassare l'esborso economico.