Secondo le ultime di mercato in casa Juventus, la pista per Franck Kessié si starebbe complicando in quanto il centrocampista del Barcellona preferirebbe un'avventura in Premier League. Di conseguenza, il ds Cristiano Giuntoli starebbe virando le proprie attenzioni su Remo Freuler, mediano ex Atalanta attualmente in forza nel Nottingham Forrest. Inoltre il club bianconero valuterebbe anche Emil Holm dello Spezia per la fascia destra.

La Juventus ed il Barcellona starebbero discutendo ormai da giorni per il possibile passaggio in bianconero di Franck Kessié, tuttavia il centrocampista ivoriano avrebbe respinto al mittente le lusinghe della "Vecchia Signora" preferendogli le sirene dalla Premier League. Di conseguenza, il neo direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli starebbe già cercando sul mercato un profilo simile a Kessié avendo individuato il possibile candidato in Remo Freuler. Il mediano ex Atalanta classe '92 milita nel Nottingham Forrest, società che nella scorsa stagione si è posizionata al sedicesimo posto della graduatoria in Premier League.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe già sondato il terreno direttamente con il calciatore ottenendo un suo consenso ad un eventuale ritorno in Italia. Ora il club bianconero vorrebbe trattare con il Nottingham Forrest impostando la trattativa per lo svizzero sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato su quegli 8 milioni di euro che attualmente il club inglese chiederebbe per il mediano.

Juventus, aumentata la concorrenza per Holm: oltre all'Inter e all'Atalanta ora sullo svedese ci sarebbe anche il Brighton

La Juventus cercherebbe anche un esterno destro che possa ereditare la maglia di Juan Cuadrado, insieme a Weah, e tra i nomi in lizza per questo scopo ci sarebbe Emil Holm. Il terzino svedese attualmente in forza allo Spezia, dopo un'annata più che positiva in terra ligure, avrebbe attratto le attenzioni di diverse squadre ed oltre alla Juve, all'Inter e all'Atalanta ora si starebbe aggiungendo anche il Brighton di Roberto De Zerbi.

Lo Spezia lascerebbe andare Holm solo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, la possibile asta potrebbe farne lievitare il prezzo.

Il club bianconero terrebbe d'occhio anche Ivan Fresneda ma secondo alcune indiscrezioni, il giovane esterno del Real Valladolid avrebbe un unico desiderio, quello di raggiungere Xavi al Barcellona. La società spagnola però, per quel ruolo avrebbe diversi esuberi da smaltire, di conseguenza un suo passaggio in blaugrana non sembra cosi scontato.