La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un possibile investimento per rinforzare la zona difensiva a disposizione del mister Simone Inzaghi e nelle ultime ore di Calciomercato sarebbe tornato di moda un vecchio pallino dei nerazzurri, il difensore Harry Maguire del Manchester United, da sempre piaciuto ai direttori sportivi dell'Inter, che nelle prossime giornate potrebbero mettere sul tavolo un'offerta per il difensore inglese.

L'idea dell'Inter per puntellare la difesa: Harry Maguire dal Manchester United

Il difensore del Manchester United da tempo piacerebbe ai nerazzurri che già nelle scorse sessioni di mercato avrebbero sondato il terreno per un'eventuale trasferimento a Milano del giocatore, che però fino allo scorso anno era considerato punto fermo ed incedibile dei Red Devils, che invece in questa stagione avrebbero messo in discussione il difensore inglese, che potrebbe finire sul mercato nelle prossime settimane.

Giuseppe Marotta insieme a Piero Ausilio col supporto di Dario Baccin starebbero cercando una strada da percorrere per provare a portare a Milano il difensore inglese che si adatterebbe bene nel modulo del tecnico Simone Inzaghi, alla ricerca di un rinforzo per la fase difensiva, apparsa troppo leggera nelle prime uscite stagionali.

La difesa dell'Inter

Per quanto riguarda la difesa, i nerazzurri hanno dovuto registrare la cessione di Andrè Onana nelle scorse settimane, che è passato proprio al Manchester United per una cifra che ha superato, compresi i bonus, i 55 milioni di euro, fruttando ai nerazzurri un'importante plusvalenza, avendo acquisito il giocatore camerunese a parametro zero nella scorsa estate dall'Ajax.

Sempre per la difesa, la società nerazzurra ha scelto di riscattare il cartellino di Francesco Acerbi, arrivato nella scorsa stagione in prestito dalla Lazio, con la quale è stato esercitato il diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 4 milioni di euro.

Oltre agli addii di Samir Handanovic e di Milan Skriniar, la difesa nerazzurra potrà contare sull'apporto di Alessandro Bastoni, il cui contratto è stato prolungato fino al 2028 per 5,5 milioni di euro annuali di stipendio, e di Matteo Darmian, anche lui forte di un rinnovo fino al 2024 con opzione automatica per un'altra stagione.

Anche Stefan De Vrij resterà in nerazzurro in questa stagione, fornendo un'ottima alternativa come centrale della difesa che però è ancora orfana del suo portiere titolare; i nerazzurri in questo senso starebbero lavorando sul mercato per dare a Simone Inzaghi un estremo difensore entro pochi giorni.