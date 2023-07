La Juventus è pronta a investire per rinforzare il settore avanzato. La prima esigenza è quella di trovare il sostituto di Di Maria, che ha lasciato la società bianconera a parametro zero ed è stato recentemente ufficializzato dal Benfica, che lo ha ingaggiato per una stagione. Diversi i nomi valutati dalla società bianconera, di va da Domenico Berardi del Sassuolo [VIDEO] a Nicolò Zaniolo del Galatasaray. A questi potrebbe aggiungersi un altro nome che potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso essendo in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Salisburgo ovvero Noah Okafor, nazionale svizzero.

Okafor potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Domenico Berardi del Sassuolo e Nicolò Zaniolo non sarebbe gli unici giocatori nella lista della Juventus per rinforzare il settore avanzato. Si valuta anche Noah Okafor del Salisburgo, che ha giocato con la nazionale svizzera. Il contratto della punta è in scadenza nel 2024 e potrebbe essere l'occasione giusta per un'offerta. Sul giocatore ci sarebbero molte società del campionato inglese. Okafor ha 23 anni ed ha un contratto in scadenza a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro e dopo l'esperienza professionale al Basilea si è trasferito nel mercato di gennaio 2020 al Salisburgo.

È un nazionale svizzero ed ha disputato finora 14 match segnando 2 gol. Rimanendo in tema nazionale svizzera, la Juventus potrebbe valutare la cessione di Denis Zakaria, che piace al West Ham. Dalla sua partenza la società bianconera potrebbe guadagnare circa 20 milioni di euro, somma che potrebbe ritornare utile per rinforzare il centrocampo.

Piace Sergej Milinkovic-Savic in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe valutare diverse cessioni anche nel settore avanzato. Se dovessero arrivare offerte importanti per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, la società bianconera potrebbe lasciarli partire.

Al posto del nazionale della Serbia potrebbe arrivare uno fra Rasmus Hojlund dell'Atalanta e Jonathan David del Lille. La società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di un centrale difensivo. A tal riguardo uno dei nomi che piace è quello di Mario Hermoso dell'Atletico Madrid, valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda le fasce difensive fra i nomi che piacciono ci sarebbero Fabiano Parisi per quella sinistra ed uno fra Emil Holm e Nahuel Molina per la fascia destra. Uno di quest'ultimi si aggiungerebbe al giocatoreTimothy Weah già acquistato dalla società bianconera.