C'è una casella vuota da qualche giorno a questa parte nel puzzle offensivo della Juventus. E' quella dell'esterno alto a destra, ruolo che la scorsa stagione è stato assegnato a Di Maria e che ora è scoperto proprio dopo l'addio dell'argentino che è volato al Benfica dopo aver concluso la sua avventura a Torino.

Allegri ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche, un calciatore tecnico, capace di saltare l'uomo e di inventare per innescare il centravanti, che al momento è Vlahovic anche se il serbo potrebbe partire se dovesse arrivare l'offerta giusta.

Per sostituire Di Maria sarebbe tornato di moda il nome di Domenico Berardi, bandiera del Sassuolo accostato più volte ai bianconeri negli ultimi anni.

L'azzurro lascerà i neroverdi, a 30 anni è il momento di fare il grande salto ma per vederlo arrivare sotto la Mole bisognerebbe battere la concorrenza della Lazio con Sarri che lo vorrebbe per completare il suo tridente da Champions League.

Luiz Henrique alla Juve, chi è l'esterno che piace a Giuntoli

L'alternativa per la Juve sarebbe un pupillo di Giuntoli: Luiz Henrique, ventiduenne di proprietà del Betis Siviglia con cui in questa stagione ha segnato tre gol, uno alla Roma in Europa League, e fornito cinque assist. Giuntoli sarebbe uno dei suoi sponsor principali, lo avrebbe voluto anche al Napoli secondo gli ultimi rumors, e ora che è diventato un dirigente bianconero sarebbe pronto a tentare l'assalto.

Buon fisico, è alto un metro e ottantadue centimetri, Luiz Henrique ama partire largo a destra sul fronte offensivo per puntare l'uomo accentrandosi in modo da diventare pericoloso sia al tiro che per l'ultimo passaggio. Le qualità tecniche sono di ottimo livello, il brasiliano ha dribbling e forza nelle gambe, ma nella sua prima stagione in Europa, dove è arrivato direttamente dal Brasile, ha dimostrato di dover migliorare ancora in fase realizzativa.

Non un grosso problema vista la tenera età e i buoni margini di miglioramento. Il Betis lo valuterebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro, quasi la metà di Berardi, anche per questo potrebbe essere una pista percorribile. Va poi notato che Luiz Henrique è un giocatore molto duttile che può giocare su tutto il fronte d'attacco, non un dettaglio visto che Allegri potrebbe ancora una volta oscillare dal 3-5-2 al 3-4-3 con il brasiliano che potrebbe giocare nel primo caso da seconda punta, ruolo in cui è stato impiegato Chiesa, a quanto sembra malvolentieri, l'anno scorso e nel secondo da esterno sia a destra che a sinistra, e in caso di emergenza anche da riferimento offensivo.

Nel Betis gioca anche un altro profilo che intrigherebbe Giuntoli, Rodri Sanchez, spagnolo di 23 anni, trequartista più tecnico e meno fisico rispetto al compagno, che costerebbe intorno agli otto milioni di euro.