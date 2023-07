Nelle scorse ore il giornalista Maurizio Pistocchi ha rivelato ai microfoni di TV Play che il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe chiesto la cessione di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Anche Giuseppe Bergomi a Sky Sport e Katia Serra alla Domenica Sportiva Estate hanno parlato di Allegri e delle difficoltà tattiche che il tecnico toscano potrebbe avere con i due attaccanti succitati.

Juventus, Pistocchi rivela: "Allegri ha bocciato Chiesa e Vlahovic e ne ha chiesto la cessione"

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi è tornato a parlare della Juventus e di quelle che sarebbero le scelte di Massimiliano Allegri per quanto concerne il Calciomercato in uscita dei bianconeri.

"Il primo compito di Giuntoli, secondo Tuttosport, sarà ricostruire il rapporto tra Vlahovic e Chiesa ed Allegri perché qualcuno aveva assicurato che il tecnico non sarebbe stato l’allenatore della squadra l’anno prossimo", ha esordito Pistocchi ai microfoni di TV Play.

Poi ha aggiunto: "Allegri ha chiesto la cessione di entrambi, non so se sarà ricostruibile il rapporto tra i calciatori e il tecnico. I giocatori strapagati come Vlahovic e Chiesa sono stati bocciati dall’allenatore e questo non può succedere".

Juventus, Bergomi: "Allegri dovrà capire nel prossimo anno chi sacrificare tra Chiesa e Vlahovic"

Anche Giuseppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Massimiliano Allegri e di quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico bianconero nei confronti di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

"Bisogna partire dalle idee chiare, come vuole giocare la Juventus? Sembra con una difesa a tre ma mancano i terzini, deve cercare tanti esterni. Poi il 3-5-2 con due punte e Chiesa? Deve essere messo in condizioni per rendere al massimo", ha detto Bergomi, che poi ha concluso il suo intervento dicendo: "Quindi è importante il sistema di gioco per non fare confusione come l'anno scorso.

Deve capire come giocare e chi sacrificare tra Chiesa e Vlahovic".

Serra: "Allegri gioca con il 3-5-2 e se arrivasse un'offerta importante per Chiesa e Vlahovic uno potrebbe partire"

Delle scelte che potrebbe effettuare Massimiliano Allegri con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic ha parlato anche Katia Serra, ex calciatrice, ospite negli studi della Domenica Sportiva Estate: "Vlahovic e Chiesa?

Se arriveranno offerte importanti potrebbero partire anche per questioni tattiche, soprattutto Chiesa nell'idea di Allegri di giocare con il 3-5-2".

Serra ha poi commentato l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus attenta osservatrice di Milinkovic-Savic della Lazio: "Con Milinkovic Savic la Juventus avrebbe un centrocampo incredibile con Rabiot e Pogba. Ma su Pogba c'è un punto interrogativo reale sulle sue condizioni fisiche e non è facile rimettersi in sesto dopo quello che ha passato".