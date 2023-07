La Juventus del futuro è in buona parte un rebus. L'accordo per il rinnovo di Rabiot non ha fermato le mosse a centrocampo dove Giuntoli vorrebbe spingere per l'acquisto di Milinkovic-Savic, approfittando della volontà del giocatore che vorrebbe lasciare la Lazio in estate e trasferirsi sotto la Mole.

Poi si passerà alla rivoluzione sugli esterni, sguarniti dopo l'addio di Cuadrado e quello sempre più probabile di Alex Sandro con grande risparmio alla voce ingaggi del bilancio. Sulle corsie piacerebbero Parisi dell'Empoli a sinistra e a destra Holm dello Spezia, Castagne del Leicester e Molina dell'Atletico Madrid, una lunga lista da cui dovrebbe uscire il nuovo laterale bianconero.

Mosse che sono subordinate alle cessioni di chi non rientra più nei piani di Allegri, come Zakaria, McKennie e Arthur.

Allegri non vorrebbe più Chiesa e Vlahovic

Le vere incognite però sono i big con Bremer corteggiato dal Tottenham e la coppia offensiva Chiesa-Vlahovic che ha mercato fuori dall'Italia anche se in pochi per ora si sarebbero fatti avanti con convinzione. Per l'azzurro si parla con insistenza di Aston Villa, che non scalda particolarmente il cuore del giocatore, Liverpool e Newcastle, pronto ad un altro colpo italiano dopo Tonali. Sul serbo invece ci sarebbero gli occhi di Bayern Monaco e Real Madrid che per ora non avrebbero però mosso passi ufficiali, anche perchè Vlahovic non sarebbe la prima scelta di nessuno dei due club per l'attacco: i bavaresi vorrebbero prima tentare di acquistare Kane dal Tottenham, i madrileni Lautaro dall'Inter.

Discorsi prematuri a quanto sembra ma c'è chi pensa che entrambi i big potrebbero partire. E' il giornalista Maurizio Pistocchi che a TV Play ha rivelato: "Allegri ha chiesto la cessione di Chiesa e Vlahovic". Alla base di questa scelta ci sarebbero dei dissidi tra i calciatori e l'allenatore, Chiesa per esempio non gradirebbe l'utilizzo sull'esterno o come seconda punta del 3-5-2, preferendo essere impiegato come ala nel 4-3-3, che però non sembra essere il modulo scelto da Allegri anche per la prossima stagione.

Per Vlahovic il problema sembra essere quello del gol, o meglio di come la squadra non lo metta nelle condizioni ideali per segnare a raffica come aveva fatto alla Fiorentina.

Ora bisognerà capire se il giornalista ha ragione e se davvero la Juventus si priverà di due dei suoi giocatori migliori per il prossimo anno. Di sicuro facendolo metterebbe in cassa una cifra molto alta: Chiesa sarebbe valutato almeno 60 milioni, Vlahovic attorno ad 80. Con l'incasso però bisognerebbe poi trovare i sostituti, un'impresa di sicuro non semplice.