La Juventus è al lavoro per definire il Calciomercato estivo. Sarà importante alleggerire la rosa e oltre ai giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero, potrebbero esserci anche delle partenze di livello se dovessero arrivare offerte importanti. A tal riguardo sui media si parla molto della possibile cessione di Dusan Vlahovic, che piace a diverse società inglesi: la Juventus lo lascerebbe partire in caso di un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. Se dovesse lasciare la società bianconera il sostituto potrebbe essere un altro giovane che ha dimostrato nelle ultime stagioni una crescita importante: Jonathan David, nazionale canadese classe 2000 attualmente al Lille.

I possibili nomi per il post Vlahovic: piacerebbe David

In caso di partenza di Dusan Vlahovic la Juventus potrebbe sostituirlo con Jonathan David del Lille. Ex compagno del neo-bianconero Weah nella società francese, il canadese ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. David nelle ultime tre stagioni ha disputato 136 match con il Lille segnando 58 gol.

L'alternativa al canadese sarebbe Rasmus Hojlund, che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro e che ha fatto il definitivo salto di qualità questa stagione all'Atalanta.

Altro nome avvicinato alla società bianconera è quello di Georges Mikautadze, protagonista di una stagione importante nella seconda serie francese contribuendo alla promozione del Metz.

La sua valutazione di mercato è di circa 15-20 milioni di euro.

Il punto sul mercato della Juventus

In casa bianconera, intanto, si lavora anche al sostituto di Angel Di Maria, fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Domenico Berardi, valutato circa 23 milioni di euro. Costa invece circa 30 milioni di Nicolò Zaniolo, che potrebbe lasciare il Galatasaray.

La Juventus lavora anche all'alleggerimento della rosa bianconera. Sarebbe vicino alla cessione a titolo definitivo Denis Zakaria, valutato circa 20 milioni di euro dalla società bianconera. Potrebbero lasciare in prestito Arthur Melo e Weston McKennie, il brasiliano piace (come lo svizzero) al West Ham, mentre per l'americano si parla di interesse di società tedesche e del Galatasaray.

Potrebbero partire Alex Sandro e Daniele Rugani, mentre per quanto riguarda invece il centrocampo potrebbero lasciare Torino in prestito Miretti e Soulé, oltre a Ranocchia, che potrebbe essere la contropartita tecnica da offrire all'Empoli per l'acquisto di Fabiano Parisi, che piace alla società bianconera.