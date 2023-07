Mattia Perin, portiere della Juventus, nella stagione da poco conclusa si è affermato come uno dei punti di riferimento della rosa bianconera, mostrando grande leadership e sicurezza ogni volta che è stato chiamato in causa. Tuttavia, nonostante le sue prestazioni importanti, il suo ruolo di vice-Szczesny rende difficile per lui la possibilità di giocare stabilmente da titolare.

Pertanto, un'eventuale offerta allettante potrebbe portare Perin a valutare un trasferimento: in tal senso la Roma potrebbe essere uno scenario plausibile. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta della società romana, dove poi Perin si alternerebbe con Rui Patricio.

A pesare sul possibile trasferimento nella capitale del portiere bianconero ci sarebbe anche la possibilità di avvicinarsi a casa, essendo nativo di Latina.

Perin potrebbe trasferirsi alla Roma nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Roma starebbe valutando l'acquisto di Mattia Perin. Il portiere della Juventus ha dimostrato la scorsa stagione di essere molto utile alla squadra bianconera, sostituendo Szczesny quando non era disponibile.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Perin alla Roma avrebbe più possibilità di lottare per un posto da titolare, considerando anche che il portoghese Rui Patricio ha 35 anni.

Un'eventuale partenza di Perin non sarebbe comunque facile da gestire per i bianconeri, anche perché non è facile trovare un secondo portiere affidabile come l'ex Genoa. Fra le varie opzioni si parla del possibile ritorno di Emil Audero, retrocesso in Serie B con la Sampdoria e che con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare la società ligure.

Sarebbe un acquisto utile anche in previsione di una partecipazione alle competizioni europee, considerando che Audero è cresciuto nel settore giovanile della società bianconera.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire altre cessioni che gli darebbero la possibilità non solo di alleggerire il monte ingaggi, ma anche di monetizzare e quindi successivamente di investire su altri giocatori utili.

A tal riguardo potrebbe partire Denis Zakaria, ma anche Arthur Melo, Weston McKennie, Alex Sandro, Daniele Rugani e Leonardo Bonucci.

I bianconeri valuterebbero anche le cessioni in prestito di Fabio Miretti e Matias Soulé, mentre Filippo Ranocchia potrebbe essere offerto come contropartita tecnica per l'acquisto di Fabiano Parisi.