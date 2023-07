La Juventus è al lavoro sul mercato per definire soprattutto il capitolo cessioni, c'è da far fronte ai mancati introiti dalla Champions League e dunque mai come quest'anno è importante alleggerire il monte spese complessivo.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera ci sarebbe in primis Dusan Vlahovic con il club che vorrebbe però incassare almeno 80 milioni di euro: nelle ultime ore, sarebbe tornata di moda la pista Real Madrid che starebbe però pensando ad una particolare formula da proporre ai bianconeri.

Vlahovic sarebbe seguito dal Real che vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riferito da Pacojó Delgado di Cadena SER in collegamento con 'AS', Dusan Vlahovic è ancora nella lista dei desideri di Florentino Perez insieme a Harry Kane e al sogno Mbappé.

Per la punta della Juventus, attualmente considerato un'alternativa, gli spagnoli starebbero valutando un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. La Juventus però preferirebbe un obbligo di riscatto per essere certa di incassare una certa cifra con cui poi tentare l'assalto a Rasmus Hojlund dell'Atalanta. Dusan Vlahovic continua comunque a piacere anche al Bayern Monaco e al Chelsea anche se fin qui nessuno ha proposto un'offerta ufficiale.

L'eventuale cessione di Vlahovic potrebbe agevolare un altro acquisto nel settore avanzato. Come sottolineato in precedenza Hojlund è una possibilità ma non la sola. La società bianconera valuterebbe anche investimenti meno pesanti dal punto di vista economico. A tal riguardo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è Beto dell'Udinese, giocatore fisico e veloce di nazionalità portoghese che sarebbe molto utile ad Allegri e che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juve, in mezzo si segue sempre Milinkovic-Savic

La Juventus valuta rinforzi anche a centrocampo ma solo se si dovessero definire ulteriori cessioni dopo Kulusevski come quelle di Denis Zakaria e Weston McKennie oltre a quella di Arthur Melo, il cui pesantissimo stipendio rende però molto complesso piazzarlo sul mercato.

Il sogno per la mediana resterebbe sempre Milinkovic-Savic della Lazio, che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e che non dovrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2024 coi biancocelesti.

Il club proseguirà anche il processo di ringiovanimento delle fasce e dopo Weah starebbe puntando anche Fabiano Parisi dell'Empoli che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.