La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in vista della sessione estiva.

La prima esigenza della società bianconera rimane quella di alleggerire la rosa, in quest'ottica non sono da scartare delle cessioni importanti. Cristiano Giuntoli durante la presentazione ufficiale da Football Director della società bianconera ha parlato dei gioielli del club asserendo come tecnicamente punti forti su di loro ma aggiungendo che dietro proposte irrinunciabili sarebbe disposto a trattare.

Il pensiero va a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che in caso di partenza potrebbero essere rimpiazzati da Romelu Lukaku, fuori dal progetto del Chelsea, e Alvaro Morata, che in caso di approdo a Torino sarebbe alla terza esperienza professionale nella società bianconera dopo le stagioni dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Jesper Lindstrom, centrocampista dell'Eintracht Francoforte valutato circa 30 milioni di euro.

La Juventus starebbe valutando come sostituti di Vlahovic e Chiesa i nomi di Lukaku, Morata e Lindstrom

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque lasciar partire Vlahovic e Chiesa prelevando Lukaku ed uno fra Morata e Lindstrom. Sarebbero questi i nomi sui quali la società bianconera starebbe lavorando, sempre se dovessero arrivare le giuste offerte. A tal riguardo la valutazione di Dusan Vlahovic è di circa 80 milioni di euro, quella di Federico Chiesa di almeno 60 milioni di euro.

Lukaku ha un prezzo di mercato invece di circa 40 milioni di euro, il cartellino di Morata si aggira sui 20 milioni di euro mentre quello di Lindstrom si attesta sui 30 milioni di euro, per meno appare difficile come il centrocampista offensivo possa lasciare l'Eintracht Francoforte.

Il lavoro di Cristiano Giuntoli riguarderà anche centrocampo e difesa ma anche in questo caso i rinforzi passano dalle cessioni: al riguardo il nuovo responsabile dell'area sportiva bianconera è stato chiaro, senza uscite il mercato in entrata si fermerà a Weah, che ha sostituito il partente Cuadrado, Cambiaso e Rovella rientrati dai prestiti a Bologna e Monza.

Arthur è stato ceduto alla Fiorentina, si lavora per Zakaria

La Juventus è al lavoro per valutare rinforzi a centrocampo ma solo se dovesse partire almeno uno tra Zakaria e McKennie, il tutto dopo la cessione in prestito di Arthur alla Fiorentina: il primo è sempre seguito dal West Ham, sul secondo invece non ci sono ancora offerte concrete anche se il club potrebbe addirittura valutarne un reintegro, tanto è vero che il mediano è stato aggregato alla tournée in USA.

In caso di partenza di Zakaria il club potrebbe fiondarsi su Franck Kessié. Il giocatore del Barcellona potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda la difesa l'eventuale partenza di uno fra Cambiaso e Iling-Junior potrebbe invece agevolare l'arrivo di Carlos Augusto. Per la fascia destra rimangono invece in piedi le candidature di Emil Holm e Nahuel Molina.