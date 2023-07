La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo della nuova stagione. In uscita c'è in particolare il capitano Leonardo Bonucci, ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile partenza anche di Daniele Rugani. Sul giocatore ci sarebbe la Fiorentina, che peraltro dalla Juventus ha recentemente prelevato anche il centrocampista Arthur Melo in prestito con diritto di riscatto.

Rugani potrebbe trasferirsi alla Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus, dopo aver ceduto in prestito con di riscatto a circa 20 milioni di euro Arthur Melo, potrebbe lasciar partire verso la Fiorentina anche Daniele Rugani.

Il centrale toscano è in scadenza di contratto a giugno 2024 coi bianconeri, ma potrebbe decidere di accettare già questa estate un trasferimento alla Fiorentina.

In tal caso non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di rescindere consensualmente il contratto del giocatore. Il problema è rappresentato dall'ingaggio che attualmente percepisce il centrale difensivo, di circa 3,5 milioni di euro a stagione: difficilmente la società toscana potrà garantirgli tale stipendio, pare quindi più probabile che gli possa offrire un'intesa contrattuale di diverse stagioni diminuendo però l'entità dell'ingaggio annuale.

In questi anni Rugani ha dimostrato di essere utile alla Juventus come alternativa in difesa e, se dovesse, rimanere sarebbe la prima "riserva" di Bremer.

Qualora dovessero partire sia Bonucci che Rugani la Juventus potrebbe acquistare un nuovo centrale difensivo di sinistra, con la permanenza in prima squadra di Koni De Winter. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato confermano l'interesse della società bianconera per Mario Hermoso, giocatore dell'Atletico Madrid, che è mancino e ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato. In particolare Dusan Vlahovic piace al Paris Saint Germain, ma negli ultimi giorni anche il Real Madrid starebbe valutando di presentare un'offerta per lui.

In caso di cessione del serbo, potrebbe arrivare Romelu Lukaku, il quale starebbe aspettando la Juventus, dopo aver ignorato una proposta dall'Arabia Saudita: il Chelsea potrebbe lasciarlo partire per circa 40 milioni di euro.