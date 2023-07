L'Inter si sta muovendo sul mercato per rinnovare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, ci sarebbe un interesse per Wilfried Singo del Torino, soprattutto dopo il mancato riscatto di Raoul Bellanova che è stato acquistato proprio dalla società granata.

Singo avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e sarebbe nel mirino di Juventus e Milan. Intanto, per l'attacco è spuntata una suggestione che risponde al nome di Lorenzo Insigne.

Obiettivo Lazzari per potenziare la fascia destra

I dirigenti dell'Inter starebbero continuando a monitorare Manuel Lazzari della Lazio, giocatore che sarebbe stato consigliato da Simone Inzaghi, il quale lo conosce bene per averlo allenato quando era sulla panchina biancoceleste.

Lazzari costerebbe circa 20 milioni di euro. L'esterno destro vicentino potrebbe anche accettare un eventuale trasferimento a Milano perché, da quando Maurizio Sarri è il tecnico della Lazio, ha visto ridursi le opportunità di giocare da titolare.

Suggestione Insigne come attaccante

Per quanto riguarda l'attacco, invece, ci sarebbe una suggestione che porterebbe a Lorenzo Insigne, attualmente al Toronto, in Canada.

Insigne potrebbe accettare di rientrare in Serie A per riprendere a giocare ad alti livelli. L'idea interista potrebbe essere quella di fare un tentativo per l'ex Napoli in caso di cessione di Joaquin Correa. Questi, infatti, sarebbe finito sul mercato dopo due stagioni deludenti in nerazzurro.

Un'ipotetica operazione Insigne sarebbe piuttosto complicata perché l'attaccante napoletano a Toronto percepisce un ingaggio elevato, pari a circa 7,5 milioni di dollari, dunque fuori portata per il budget dell'Inter.

Probabili contatti con l'Atalanta per Carnesecchi e Demiral

L'Inter dovrebbe poi rinforzare il reparto difensivo dopo l'addio di Milan Skrniar.

Cesar Azpilicueta ha decido di andare all'Atletico Madrid e, a questo punto, i dirigenti nerazzurri potrebbero riaprire i contatti con l'Atalanta per parlare di Merih Demiral. Il difensore turco costerebbe circa 25 milioni di euro e non sarebbe più una prima scelta nelle idee tattiche di Gasperini.

L'Inter potrebbe provare a proporre un prestito con diritto di riscatto perchè non sarebbe molto convinta della tenuta atletica di Demiral.

Con l'Atalanta ci si potrebbe confrontare anche su Marco Carnesecchi. Quest'ultimo, rientrato a Bergamo dopo aver giocato in prestito alla Cremonese, potrebbe entrare in orbita Inter in caso di cessione di André Onana che potrebbe andare al Manchester United per 50 milioni di euro più bonus.

La valutazione di Carnesecchi sarebbe di circa 25 milioni di euro. L'Inter, però, starebbe seguendo anche altri portieri come Trubin (Shakhtar Donestk), Emil Audero della Sampdoria e Keylor Navas del Paris Saint-Germain.