La Juventus, in questi giorni, è negli Usa per la preparazione estiva e al seguito c’è anche Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo bianconero starebbe sfruttando la trasferta statunitense per proseguire i dialoghi con il Barcellona per Franck Kessie. I discorsi tra le parti, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, procederebbero spediti e l’ottimismo starebbe crescendo. Il centrocampista ivoriano sarebbe ritenuto da Massimiliano Allegri e Giuntoli come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo della Juventus. Per questo motivo, Giuntoli sarebbe al lavoro per raggiungere l’intesa sia con il giocatore che con il Barcellona.

Secondo quanto trapela la Juventus e il club blaugrana starebbero lavorando sull’ipotesi del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni: la cifra dovrebbe essere fissata tra i 10 e i 15 milioni.

Tante offerte per Kessie

Franck Kessie sarebbe il grande obiettivo di mercato della Juventus. Ma sull’ivoriano ci sarebbero anche alcuni club arabi e qualche squadra di Premier League. Per questo motivo Giuntoli starebbe cercando di ottenere il sì definitivo dell’ex Milan.

Nel frattempo, però, la Juventus deve fare spazio al nuovo centrocampista, in particolare provando a cedere Denis Zakaria. Lo svizzero sarebbe in uscita, ma al momento la trattativa con il West Ham sarebbe in una fase di stallo.

La priorità della Juventus sarebbe quella di cedere lo svizzero e di incassare circa 18 milioni. I bianconeri, inoltre, sarebbe pronti ad accettare eventuali offerte anche per Weston McKennie. La situazione dell’americano comunque è diversa rispetto a quella dello svizzero: infatti è in tournée con la Juventus a disposizione di Massimiliano Allegri, mentre Zakaria è rimasto a Torino poiché considerato fuori dal progetto.

Il punto sul futuro di Chiesa

In queste settimane, si vocifera sui media anche del futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi sono al centro del progetto bianconero, ma in caso di offerte irrinunciabili Cristiano Giuntoli potrebbe aprire a una loro cessione.

In particolare Chiesa va in scadenza di contratto nel 2025 e per questo motivo la Juventus starebbe pensando a un rinnovo contrattuale, il quale consentirebbe alla Juve, in caso di cessione, di poter monetizzare al meglio per il centrocampista offensivo della nazionale italiana.