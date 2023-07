In queste ore, la Juventus sarebbe in attesa di risolvere le questioni legate alle uscite di Arthur, Weston McKennie e Denis Zakaria. Qualora dovessero partire questi giocatori i bianconeri potrebbero pensare a un nuovo inserimento a centrocampo.

In particolare nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra la Juventus e il Barcellona per Frank Kessie. Il club blaugrana sarebbe intenzionato a cedere l’ivoriano per circa 15 milioni. Kessie non sarebbe più nei piani di Xavi e potrebbe lasciare la Catalogna, ma resta da capire se la Juventus si limiterà a una semplice richiesta di informazioni oppure se - appena avrà ceduto qualche esubero - tornerà alla carica per Kessie.

Niente tournée per i giocatori in esubero

La Juventus il 20 luglio lascerà Torino per andare negli Stati Uniti dove giocherà le prime amichevoli estive.

A tal proposito i dirigenti Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna avrebbero comunicato ai vari Bonucci, Arthur, Zakaria e McKennie che non prenderanno parte alla tournée americana. Ora rimane da capire se tutti questi giocatori troveranno una sistemazione altrove entro la fine del Calciomercato.

Anche Pellegrini sarebbe in uscita

Oltre a Bonucci, McKennie, Arthur e Zakaria anche Luca Pellegrini sarebbe in uscita dalla Juventus. Il terzino sinistro classe '99 è rientrato a giugno dal prestito alla Lazio, ma il suo futuro potrebbe essere ancora nella capitale.

Infatti, il club biancoceleste vorrebbe riprendere Pellegrini, ma la Juve non sembra intenzionata a svendere il suo giocatore. In particolare la sua valutazione sarebbe di circa 8 milioni. Dunque, se la Lazio vorrà riprendere Pellegrini dovrà accontentare le richieste della Juventus. Lotito, comunque, starebbe valutando anche altri profili.

Intanto, nei giorni scorsi, ai bianconeri sarebbero arrivate delle richieste di informazioni per Pellegrini anche da parte del Milan e del Torino. In ogni caso il futuro del laterale mancino classe '99 non dovrebbe essere alla Juventus.

Intanto per quanto riguarda il brasiliano Arthur andrebbe registrato l’interesse della Fiorentina.

In questo mese Giuntoli dovrà fare un grande lavoro per cedere tutti i giocatori fuori dal progetto, poi dovrà pensare al mercato in entrata e una delle piste da monitorare porterebbe proprio a Kessie. L’ivoriano potrebbe essere una buona occasione di mercato per rinforzare il centrocampo.