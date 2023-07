La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi c'è anche Leonardo Bonucci, il centrale difensivo a meno di colpi di scena rimarrà fuori dalla rosa bianconera fino a un'eventuale cessione. La Juventus è impegnata a trovare una società pronta a dargli fiducia: fino a qualche settimana fa sui media si parlava di Newcastle, mentre attualmente le società più interessate sono il Besiktas e il Galatasaray, anche se a quanto pare il giocatore preferirebbe rimanere nel campionato italiano.

Bonucci vorrebbe rimanere nel campionato italiano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Leonardo Bonucci non avrebbe considerato offerte arrivate dalla Turchia. Il centrale difensivo innanzitutto spera di riuscire a convincere tecnico e società in un eventuale ritorno nella rosa bianconera, anche se attualmente questa possibilità non sembrerebbe concreta.

In caso di addio a Torino il giocatore preferirebbe in Serie A, anche perché ha come obiettivo quello di disputare da capitano l'Europeo con la nazionale italiana a giugno 2024.

Attualmente non sarebbero arrivate offerte particolari a Bonucci, che probabilmente apprezzerebbe un'eventuale esperienza professionale alla Lazio del suo ex tecnico Maurizio Sarri.

Attualmente però la società laziale non starebbe considerano l'ingaggio del centrale difensivo. Ci sarebbe invece fra i club interessati la Sampdoria del nuovo tecnico Andrea Pirlo, che vorrebbe Bonucci anche per garantire esperienza a una squadra che dovrà cercare di ritornare già dalla prossima stagione in Serie A.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

Bonucci non è l'unico giocatore non considerato fuori dal progetto sportivo bianconero. Sono in partenza anche Denis Zakaria e Arthur Melo: il primo potrebbe trasferirsi al West Ham, il secondo è a un passo alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro (l'accordo è stato trovato, si attende l'ufficialità).

L'altro centrocampista McKennie, invece, partirà per la tournée americana con la rosa bianconera e solo dopo si valuterà una sua eventuale cessione.

La Juventus potrebbe anche lasciar partire Dusan Vlahovic nell'eventualità in cui dovesse arrivare un'offerta vicina ai 90 milioni di euro: secondo alcune indiscrezioni il serbo piacerebbe al Paris Saint Germain. Se dovesse effettivamente lasciare Torino la società bianconera potrebbe sostituirlo con Rome Lukaku, che non avrebbe accettato un'offerta dall'Arabia Saudita da 40 milioni di euro a stagione in attesa della Juve.

L'alternativa al belga è Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada, che può giocare prima e seconda punta e potrebbe essere molto utile alla società bianconera.