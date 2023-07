Il mercato della Juventus, in questo momento, sarebbe in una fase di stallo. Infatti, i bianconeri sarebbero al lavoro per piazzare quei giocatori che non farebbero parte del progetto di Massimiliano Allegri. Ma in casa Juventus ci sarebbero anche altri giocatori che in caso di offerte elevate potrebbero partire. I nomi più chiaccherati sarebbero quelli di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Gleison Bremer. Ma stando a quanto affermato da Carlo Laudisa a TVPlay, il brasiliano non sarebbe in partenza: "Il brasiliano è incedibile, e il calciatore non ha espresso il desiderio di andare via", ha dichiarato il giornalista della Gazzetta dello Sprot.

Laudisa ha poi spiegato che per Vlahovic e Chiesa il discorso potrebbe essere diverso rispetto a Bremer: "Uno dei due potrebbe andare via, ma non pensiamo che vengano ceduti entrambi".

Vlahovic e Chiesa in bilico

Il futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, in queste settimane, sta tenendo banco sui vari media. La sensazione è che di fronte ad un'offerta importante uno dei due possa partire. Ma stando a quanto rivelato da Carlo Laudisa, la Juventus non avrebbe la necessità di cedere uno dei suoi due attaccanti: "La Juve non ha l’obbligo di venderli, anche se c’è la necessità di risparmiare". Sempre secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, Vlahovic sarebbe quello più a rischio cessione: "È più probabile che ci sia un’asta per i centravanti e che coinvolga il serbo".

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se davvero uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa lascerà la Juventus. In caso di partenza di uno dei due, i bianconeri, comunque, cercheranno un sostituto all'altezza.

Anche Miretti potrebbe partire

La Juventus, in queste settimane, starebbe facendo diverse riflessioni anche su alcuni giovani.

Infatti, i talenti bianconeri potrebbero avere molto mercato. Dunque, la Juventus potrebbe prendere in considerazione anche offerte in arrivo per i giocatori più giovani. Tra i ragazzi che starebbero rivedendo diverse proposte sarebbe Fabio Miretti. Il ragazzo classe 2003 sarebbe finito nel mirino di Genoa e Salernitana. Adesso, la Juventus dovrà decidere il da farsi con Fabio Miretti.

I bianconeri dovranno decidere se tenerlo oppure se mandarlo a giocare con maggiore continuità. Inoltre, resterà da capire se la Juventus, eventualmente, lo cederà a titolo definitivo o in prestito. La decisione, comunque, non sarebbe ancora stata presa e in anche lo stesso giocatore non avrebbe ancora deciso il suo futuro. In ogni caso, nelle prossime settimane, si capirà qualcosa in più sul destino di Fabio Miretti.