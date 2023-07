La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non utili al progetto sportivo bianconero, ma non sono da scartare anche partenze pesanti. A tal riguardo si parla di Dusan Vlahovic anche se le problematiche di pubalgia non agevolerebbero una sua cessione. Altro nome che sarebbe considerato vendibile dalla Juventus nell'eventualità arrivasse un'offerta importante è quello di Federico Chiesa. Il tecnico Allegri lo sta schierando da seconda punta e sta dando risposte importanti. Nonostante questo se dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni di euro il giocatore la valuterebbe.

A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un Napoli che potrebbe fare un'offerta alla Juventus al giocatore. Difficile però che possa arrivare a soddisfare le richieste di mercato della Juventus ma anche del giocatore, che vorrebbe un ingaggio da almeno 7 milioni di euro a stagione. Per questo rimarrebbe una trattativa di mercato difficile.

La Juventus valuterebbe Chiesa circa 60 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Napoli starebbe valutando l'acquisto di Federico Chiesa [VIDEO]. Una trattativa di mercato non facile, anche perché la Juventus ha deciso di non svalutare il prezzo di mercato dei suoi giocatori e per il centrocampista chiede non meno di 60 milioni di euro.

Una somma a cui difficilmente la società campana spenderà, anche perché il giocatore vorrebbe un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Sarebbe un investimento pesante per la società campana, che potrebbe definirsi solo in caso di cessioni pesanti durante il Calciomercato estivo. Si è parlato in questi giorni di una possibile partenza di Osimhen, ma il giocatore sarebbe vicino al prolungamento di contratto con il Napoli ed ha una valutazione di mercato di 150 milioni di euro.

Somma che anche le grandi società europee non sarebbero pronte a spendere per il giocatore. Ritornando a Chiesa, è in scadenza di contratto a giugno 2025 e se non dovesse lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo la società bianconera dovrà lavorare ad un prolungamento di contratto per evitare di ritrovarsi nel 2024 con un giocatore dal prezzo di cartellino ancor più svalutato.

Su Chiesa le ultime notizie di mercato parlano anche di un interesse di Newcastle e Liverpool ma non sarebbero arrivate ancora offerte per il giocatore.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la rosa. Si valutano rinforzi a centrocampo ma anche nel settore avanzato. A tal riguardo piace Franck Kessié del Barcellona e Romelu Lukaku del Chelsea. Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Jonathan David, punta del Lille.