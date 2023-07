Il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco tra addetti ai lavori ed esperti di Calciomercato.

In particolare il suo possibile passaggio alla Juventus ha suscitato scalpore in Walter Sabatini, con l'ex direttore sportivo di Roma e Salernitana ad aver rilasciato le proprie impressioni a TMW Radio: il ds ha parlato anche della possibile sostituzione di Massimiliano Allegri con Luciano Spalletti al termine della stagione in caso di risultati deludenti della Juventus.

Il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato di un'eventuale sostituzione di Allegri con Spalletti

'Spalletti alla Juve prima di Natale? Mi sembra improbabile che Luciano vada alla società bianconera. Non capisco come mai Allegri sia messo in discussione già prima dell’inizio delle competizioni'. Queste le dichiarazioni di Walter Sabatini. Il direttore sportivo ha aggiunto: 'In caso di risultati deludenti il primo profilo da cercare potrebbe essere proprio quello di Spalletti. Allegri è uno che ti garantisce il risultato minimo che anche quest’anno è stato comunque raggiunto in mezzo a mille tormenti'.

Walter Sabatini su Lukaku

Chiamato ad esprimersi sul caso Lukaku, Sabatini è invece parso piuttosto netto: 'Se mi è mai capitato un giocatore che si comportasse come Lukaku?

Non so dirti. È stato veramente molto ondivago. Hanno agenti che li inducono a comportamenti mercenari e di cattivo gusto. È colpa comunque dei calciatori, che seppur mal consigliati, potrebbero prendere scelte diverse. Il comportamento di Lukaku è stato vergognoso'.

La crescita del calcio in Arabia Saudita

Passando infine al tema Arabia Saudita, Sabatini ha evidenziato come una crescita del movimento sarà molto lunga e complessa: 'L'Arabia?

La scelta fatta dal calcio arabo è una loro scelta. Non basta portare 6 calciatori in Arabia per alzare il livello. Dovresti importare cultura e conoscenza e poi crescere. Certamente cresceranno, ma ci vorrà del tempo. Non hanno ancora cultura calcistica e per quella bisognerà aspettare'.

Arabia Saudita che starebbe mostrando interesse anche per Paul Pogba, per il quale potrebbe presto arrivare una proposta da 30 milioni di euro l'anno.

I bianconeri dovranno poi valutare anche la posizione di Dusan Vlahovic, che potrebbe essere sostituito da uno fra Jonathan David e proprio Romelu Lukaku, ma solo se arriverà un'offerta da almeno 80 milioni di euro. Cifra alla quale al momento nessun club sembra voler arrivare dati in particolare i problemi fisici che l'attaccante serbo continua ad avere anche in questa prima fase della stagione.