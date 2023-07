Nelle ultime ore la Juventus si è ritrovata alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. Tra i giocatori presenti non vi era Leonardo Bonucci che rientrerà solo nei prossimi giorni, ma, al di là degli accordi presi col club, pare che la posizione del centrale romano non sia più così solida. Gli spifferi di radiomercato raccontano infatti che la società avrebbe comunicato a Bonucci che non sarebbe più centrale nel progetto tattico di Massimiliano Allegri, ecco che la prospettiva di trascorrere in panchina gran parte della prossima annata starebbe facendo riflettere il difensore della nazionale italiana sul proprio futuro.

Bonucci ad un bivio

Nelle prossime settimane Leonardo Bonucci potrebbe così trovarsi di fronte ad un bivio. Per la Juventus il numero 19 bianconero non sarebbe più un titolare inamovibile, complice anche l'ultima annata in cui c'è stato poco campo a fronte di diversi infortuni. Il centrale dovrà adesso decidere se accettare il nuovo ruolo, partendo dalla panchina e con non molte opportunità di giocare, oppure cercare fortuna altrove, che sia Italia o estero. Nelle ultime ore si sarebbe fatta strada in particolare la notizia di un interesse per lui della Sampdoria di Andrea Pirlo, che quest'anno ripartirà dalla Serie B.

Si lavora alla Continassa

In questi giorni in casa Juventus è ripresa dunque la preparazione e molti giocatori hanno già svolto i primi allenamenti.

Non tutti sono già presenti ma il gruppo si compatterà presto anche perchè la tabella di marcia prevede che si lavori solo una decina di giorni alla Continassa. E' prevista infatti per il 20 luglio prossimo la partenza per gli Stati Uniti nei quali il club affronterà una tournée finalizzata a disputare le prime amichevoli estive.

Il primo match è in programma il 22 luglio con i bianconeri che affronteranno il Barcellona. Dopo, i ragazzi di Massimiliano Allegri se la vedranno con Milan e Real Madrid, sarà proprio la sfida contro le Merengues a chiudere la tournée americana.

Dal 3 agosto in avanti la Juventus sarà di nuovo alla Continassa per riprendere la marcia in vista della prima partita di Serie A contro l’Udinese.

I bianconeri ricominceranno la stagione proprio da dove l’hanno chiusa lo scorso 4 giugno, ovvero in Friuli: in quell'occasione arrivò un successo per 1-0 con rete di Federico Chiesa, la speranza dell'ambiente è che si possa riproporre lo stesso esito.