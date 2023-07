Inter, Milan e Juventus sono molto attive sul fronte mercato. Secondo le ultime indiscrezioni i nerazzurri vorrebbero chiudere per l’arrivo di Romelu Lukaku, argomento che sarebbe trattato con molta attenzione da Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta. L’idea sarebbe quella di proporre al Chelsea un’offerta da circa 35 milioni di euro. Il calciatore potrebbe favorire la trattativa rinunciando a parte dello stipendio che da 8,5 milioni circa scenderebbe a 7 milioni di euro.

Per quanto riguarda la corsia esterna, se dovesse uscire Denzel Dumfries, il nuovo nome sarebbe invece quello di Kadioglu del Fenerbahce.

Il classe 1990 avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e sarebbe un profilo gradito alla dirigenza. L'olandese potrebbe avere degli estimatori in Premier League dove lo seguirebbero da molti mesi il Manchester United e il Chelsea.

Anche Juventus e Milan sondano il mercato, piacerebbero rispettivamente Maximin e Morata.

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus

Se dovessero decidere di cedere Federico Chiesa, che interesserebbe in Premier League e Bundesliga, i bianconeri potrebbero puntare su Allan Saint-Maximin del Newcastle. La valutazione dell’ex Monaco sarebbe di circa 30 milioni di euro. Il Barcellona, inoltre, sarebbe sulle tracce di Gleison Bremer che avrebbe una stima di circa 70 milioni di euro.

Per abbassarne il costo, i catalani avrebbero in mente di offrire due cartellini come contropartite tecniche, ovvero Eric Carcia e Clement Lenglet. I due difensori non sarebbero centrali nel progetto di Xavi e potrebbero accettare di giocare in Italia per tentare una nuova avventura.

Per rinforzare invece il reparto offensivo centrale, i bianconeri potrebbero entrare nella corsa per Lukaku, che il Chelsea offrirebbe come contropartita tecnica per Dusan Vlahovic.

Il serbo avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro e potrebbe essere ceduto per far cassa e sopperire così ai mancati ricavi dalla Champions League.

Il Milan penserebbe a Morata per l'attacco

Il Milan, invece, potrebbe puntellare il reparto offensivo con le prestazioni di Alvaro Morata. L’attaccante avrebbe offerte anche dall’Arabia ma potrebbe ritornare in Italia.

L’affare si potrebbe chiudere sulla base di circa 12 milioni di euro. L’unico nodo sarebbe rappresentato dall’alto ingaggio, tra i 6 e i 7 milioni di euro, che l’ex Juventus percepisce oltre al fatto che sarebbe ancora da smarcare la questione relativa alla volontà dello spagnolo, che ha sempre professato grande attaccamento alla Juventus dopo le due esperienze in bianconero.