Nelle ultime ore la Juventus starebbe valutando la possibilità di inserire un nuovo centrocampista in rosa, solo a condizione però di riuscire prima a cedere quei giocatori che non rientrerebbero più nei piani di Massimiliano Allegri.

Sarebbero in particolare Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur Melo i calciatori cosiddetti in esubero per cui la direzione sportiva dovrà trovare una sistemazione liberando così uno slot in rosa da dover poi riempire.

Sfumato Milinkovic-Savic volato in Arabia, il nome nuovo sul taccuino del ds Giuntoli sarebbe quello di Lazar Samardzic su cui ci sarebbe però l'interesse anche della Lazio.

Sirene arabe per Pogba

Oltre alla posizione dei calciatori identificati come non indispensabili ai fini del progetto, in bilico ci sarebbe anche il futuro di Paul Pogba cui una squadra araba, racconta radio mercato, avrebbe offerto un triennale da più di 100 milioni. Pogba, al momento, non sembrerebbe intenzionato ad accettare queste proposte per rilanciarsi alla Juventus, anche per questo motivo Cristiano Giuntoli starebbe cercando di inserire in rosa un profilo giovane e di prospettiva.

Da qui la possibilità che si tenti il colpo Samardzic che sarebbe però entrato anche nei piani della Lazio proprio per sostituire il partente Savic, per cui il club di Lotito incasserà circa 40 milioni di euro.

Sullo sfondo per la Juventus rimane sempre la candidatura di Teun Koopmeiners dell'Atalanta il cui costo si aggira sui 40 milioni di euro.

Per la Juventus niente da fare per Milinkovic-Savic

Nei mesi scorsi il nome di Milinkovic-Savic è stato spesso accostato alla Juventus, alla fine però è stato l’Al Hilal ad inserirsi sferrando l’affondo decisivo.

La Juventus avrebbe provato anche ad inserire delle contropartite tecniche per arrivare al serbo ma competere con i club arabi sarebbe comunque stato impossibile. Anche Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha spiegato perché i bianconeri non sarebbero riusciti ad arrivare al mediano serbo: “Milinkovic-Savic non sarebbe stato pagato 40 milioni dalla Juve”.

Questione di offerte e soldi dunque, come quasi sempre accade a certe latitudini del Calciomercato.

La dirigenza della Juventus cercherà comunque di regalare il prima possibile un nuovo centrocampista a Massimiliano Allegri anche se da quanto trapela non sembra che il club sia proiettato a fare grossi investimenti economici.