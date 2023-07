L'Inter si sta ancora muovendo sul mercato per capire come completare l'organico. La priorità resta almeno un innesto in attacco dopo quanto successo con Romelu Lukaku, e sono tanti i nomi che sono stati accostati alla società nerazzurra in queste settimane, ma nessuno sembra convincere appieno tutte le parti in causa.

Nelle ultime ore, però, starebbe prendendo quota l'ipotesi che porterebbe a Jonathan David. Il centravanti canadese è esploso con la maglia del Lille, e adesso freme per fare il grande salto nel calcio che conta, e sarebbe pronto anche a premere per un'eventuale cessione nell'immediato.

Il Napoli, invece, è alla ricerca di un innesto in mezzo al campo. Gli azzurri devono sostituire Ndombélé, tornato al Tottenham per fine prestito, e avrebbero messo gli occhi su Gaetano Castrovilli. Il centrocampista pugliese non è considerato incedibile dalla Fiorentina che sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte.

Inter su Jonathan David

L'Inter deve fare i conti con il grattacapo attaccante, visto che ormai è tramontata l'ipotesi Romelu Lukaku dopo quanto accaduto in merito ai presunti contatti tra Big Rom e la Juventus. I nerazzurri hanno sondato diverse piste ma non hanno ancora affondato il colpo perché non sarebbero del tutto convinti sull'investimento da fare per il reparto offensivo.

L'ultimo nome finito nel mirino dell'Inter sarebbe quello di Jonathan David. Nonostante la giovane età (è un classe 2000) ormai l'attaccante canadese gioca da tempo nella prima squadra del Lille, facendo la differenza. Anche nell'ultima annata ha messo a segno 24 reti e ha collezionato quattro assist in 37 partite di Ligue 1.

Il contratto in scadenza nel giugno del 2025 potrebbe spingere il Lille a prendere in considerazione la cessione poiché l'anno prossimo avrebbe meno forza in sede di trattativa essendo ad un anno dalla fine del vincolo contrattuale. Anche per questo motivo, dunque, Lille e Inter potrebbero aprire i contatti sulla base di una cifra compresa tra i 50 e i 55 milioni di euro, bonus inclusi.

Napoli su Castrovilli

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista dopo l'addio di Ndombélé. Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Gaetano Castrovilli, che la Fiorentina non considera incedibile. Le due società ne starebbero parlando da qualche giorno, e si sarebbe ipotizzato anche un possibile scambio con Diego Demme.

Se Napoli e Fiorentina dovessero mettersi d'accordo per uno scambio Demme-Castrovilli, gli azzurri dovrebbero aggiungere un conguaglio economico a favore del club di Rocco Commisso, compreso tra i 7 e i 10 milioni di euro.