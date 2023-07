In queste settimane la Juventus avrebbe manifestato il suo interesse per Franck Kessie. I bianconeri, una volta piazzati gli esuberi, potrebbero infatti inserire un nuovo centrocampista in rosa e per questo motivo Cristiano Giuntoli sarebbe sulle tracce dell’ivoriano del Barcellona.

Stando a quanto rivelato da Claudio Raimondi di Mediaset, il club blaugrana avrebbe chiesto ai bianconeri uno scambio tra il centrocampista ex Milan e Federico Chiesa. Al momento non si conoscerebbe la risposta della Juventus, ma in ogni caso le valutazioni dei due giocatori sarebbero molto diverse.

Infatti i bianconeri per Chiesa vorrebbero circa 70 milioni, mentre la valutazione del Barcellona per Kessie sarebbe di 30 milioni.

I dirigenti di Juventus e Barcellona si vedranno negli Usa

La Juventus, nelle prossime ore, lascerà Torino per spostarsi a San Francisco dove la squadra di Massimiliano Allegri disputerà la prima amichevole ufficiale della tournée americana. L’avversario dei bianconeri sarà proprio il Barcellona e in questa occasione i dirigenti dei due club avranno la possibilità di incontrarsi. Resta, però, da capire se Giuntoli e il management della società catalana parleranno o meno di mercato e in particolare di Franck Kessie e Federico Chiesa.

Qualcosa in più si capirà nei prossimi giorni, anche se la Juventus non vorrebbe privarsi di del giocatore classe '97 a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile.

Il numero 7 bianconero, durante la tournée americana, sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e sfrutterà le varie amichevoli per mettere minuti nelle gambe in vista della prossima stagione.

Arthur Melo alla Fiorentina

La Juventus, in queste settimane, sta cercando di piazzare i giocatori che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri.

In particolare la società sta cercando una soluzione per Denis Zakaria e Arthur. Una volta che entrambi dovessero lasciare la Juventus, il club potrebbe prendere un nuovo centrocampista.

Al momento, il più vicino a lasciare Torino è Arthur Melo. La Juventus e la Fiorentina hanno infatti raggiunto un accordo di massima sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

I viola dovrebbero versare 3/4 milioni subito e poi eventualmente 20 milioni per il diritto di riscatto. Inoltre, Arthur sarebbe vicino al rinnovo di contratto con la Juventus e questo sarebbe un passaggio fondamentale per formalizzare il prestito.