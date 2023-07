Il Manchester City sembra aver messo gli occhi su Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter ha avuto modo di affrontare la squadra inglese di recente in finale di Champions League, culminata con una bruciante amarezza per i nerazzurri.

Dopo il danno, potrebbe profilarsi anche un'ulteriore beffa per il club milanese. La dirigenza dei Citizens starebbe pensando all'ex Cagliari per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione.

Il Manchester City potrebbe puntare su Nicolò Barella, ma l'Inter fa 'muro'

A riportare la notizia del presunto interesse del Manchester City per Nicolò Barella è il sito Sportmediaset che sottolinea come l'Inter, in tal senso, sembri avere una posizione ben chiara.

Come già ribadito in passato, la dirigenza nerazzurra reputa la mezzala incedibile; solo una cifra monstre potrebbe far vacillare la ferma convinzione di Marotta e Ausilio.

L'interesse del club inglese sarebbe nato in vista di un possibile trasferimento di Bernardo Silva al Paris Saint Germain. Stando a quanto riporta il portale, il rapporto tra domanda e offerta sarebbe ancora lontano dall'intesa ma il Manchester City si starebbe già guardando intorno per un eventuale sostituto, mettendo appunto gli occhi su Nicolò Barella.

Nicolò Barella, solo un'offerta 'monstre' potrebbe far vacillare l'Inter

Ad oggi, non sembrano esserci reali contatti tra la dirigenza del Manchester City e quella dell'Inter per un'eventuale trattativa per Nicolò Barella.

Il centrocampista è leader fuori e dentro il campo ed è difficile credere che - dopo l'acquisto di Frattesi - Simone Inzaghi accetti di privarsi di un perno della sua manovra di gioco per la prossima stagione di Serie A. Nel merito di una possibile offerta che potrebbe far vacillare la dirigenza nerazzurra, comunque, viene ipotizzata una somma vicina ai 120 milioni di euro.

Calciomercato Inter: Nicolò Barella incedibile, ma è 'rebus' in attacco

A prescindere dalle presunte avance di Pep Guardiola nei confronti di Barella, l'Inter è attualmente impegnata principalmente sul fronte attacco. Dopo la querelle legata a Romelu Lukaku - con conseguente rottura definitiva - il club nerazzurro è alla ricerca del tassello mancante per il reparto offensivo.

Solide le posizioni di Lautaro Martinez e ovviamente quella del nuovo acquisto Marcus Thuram; meno quella di Joaquin Correa. In caso di cessione di quest'ultimo, all'Inter servirebbero necessariamente due nuovi innesti sulla trequarti. Da Alvaro Morata a Folarin Balogun; diversi sono i nomi accostati ai nerazzurri negli ultimi giorni ma pare non esserci ancora nessuna trattativa ben avviata.