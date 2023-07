La dirigenza del Manchester City avrebbe in mente un colpo a centrocampo per rinforzare la squadra in caso di cessione di Bernardo Silva. Si tratterebbe di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter.

L'Inter non avrebbe intenzione di privarsi di Barella. Tuttavia, se nelle prossime settimane dovesse arrivare dai Citizens un'offerta corposa, i dirigenti nerazzurri potrebbero anche prenderla in considerazione.

L'idea del Manchester City a centrocampo: Nicolò Barella dell'Inter

Le prestazioni della stagione 2022/2023 di Barella, soprattutto in Champions League, avrebbero attirato le attenzioni di diversi top-club europei.

A tal proposito, non si esclude che durante questa finestra estiva del Calciomercato possa tornare alla carica il Manchester City. Il tecnico Guardiola, infatti, in caso di partenza di Bernardo Silva (destinazione Paris Saint-Germain) vedrebbe nel centrocampista nerazzurro l'erede ideale del 29enne portoghese.

Dunque, solo se dovesse concretizzarsi il passaggio di Bernardo Silva al Psg, il Manchester City potrebbe bussare alle porte dell'Inter per Barella. L'ipotesi è che per meno di 100-120 milioni di euro i dirigenti nerazzurri non accetterebbero di sedersi al tavolo delle trattative.

Barella, infatti, viene considerato dall'Inter uno degli elementi centrali e fondamentali della rosa guidata da Simone Inzaghi.

La situazione dell'Inter a centrocampo: fuori Brozovic, è arrivato Frattesi

Nelle prime settimane di calciomercato l'Inter ha sacrificato sul mercato in uscita il centrocampista Marcelo Brozovic, ceduto ai sauditi dell'Al-Nassr per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Il calciatore croato, invece, percepirà uno stipendio che ruota intorno ai 27 milioni di euro a stagione per tre anni.

Dopo l'addio di Brozovic c'è stato l'ingresso, in casa Inter, di Davide Frattesi. Il centrocampista romano è stato prelevato dal Sassuolo per una somma complessiva di circa 33 milioni di euro.

Sulla fascia destra è stato ingaggiato a parametro zero Juan Cuadrado che, da poco, si è aggregato alla squadra in ritiro pre-campionato.

Il colombiano ex Juventus ha firmato un contratto di un anno con uno stipendio di circa 2 milioni di euro più uno di bonus.

L'esterno sinistro Robin Gosens sarebbe nel mirino del Wolfsburg. La squadra tedesca sarebbe disposta ad offrire un quinquennale all'ex Atalanta. L'Inter, dal canto suo, avrebbe chiesto almeno 18 milioni di euro per la cessione.