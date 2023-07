Nelle scorse ore l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della Juventus e della prestazione fatta da Federico Chiesa nell'amichevole con il Milan.

Dell'esterno bianconero hanno detto la loro opinione anche Alessio Tacchinardi e Michele Haimovici.

Juve, Impallomeni: 'Col Milan si è rivisto il Chiesa dei vecchi tempi'

Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Stefano Impallomeni, riferendosi nello specifico alla partita amichevole giocata da Chiesa contro il Milan nelle scorse ore ha detto: "Si è rivisto come ai vecchi tempi. E non era scontato uscire a riemergere da un infortunio così serio.

Lui ci ha messo di più perché aveva dei timori, adesso si sta sbloccando".

Impallomeni restando in tema Chiesa ha poi aggiunto: "Aveva ragione Allegri, che aveva detto che lo avremmo rivisto in questa stagione il vero Chiesa. Ed è un ottimo segnale anche in chiave Nazionale".

Impallomeni ha poi parlato di quella che è stata la prestazione contro il Milan del nuovo acquisto della Juventus Weah, sottolineando di essere rimasto particolarmente colpito della partita giocata dal calciatore statunitense.

Tacchinardi: 'Chiesa? Allegri deve avere le idee chiare a livello tattico per esaltare le sue doti'

Di Federico Chiesa e della Juventus ha parlato anche l'ex calciatore bianconero Alessio Tacchinardi ai microfoni del Corriere della Sera, a cui ha detto: "Chiesa?

Ci vogliono idee chiare, anche a livello tattico. Se l’impianto di gioco è il 3-5-2, Kostic è più importante di Chiesa. Se invece si decide di esaltare le caratteristiche di Chiesa, allora serve un modulo come il 4-3-3: quando Federico parte da sinistra ed entra dentro il campo, diventa una furia. Ma in passato abbiamo visto un Allegri d’attacco, con quattro punte in campo".

Tacchinardi, restando in tema Juventus ha poi commentato le indiscrezioni che vorrebbero la società bianconera in meditazione sulla possibile cessione di Vlahovic e sul conseguente acquisto di Lukaku, sottolineando come il belga si accorperebbe meglio al modulo di gioco che Allegri ha utilizzato nella scorsa stagione.

Juventus, Haimovici: 'Chiesa quest'anno è sulla strada giusta per prendersi la squadra in mano'

Infine, anche il giornalista Michele Haimovici ai microfoni di Fuori di Juve ha parlato della Juventus e nello specifico di Federico Chiesa: "Durante la scorsa stagione non mi erano piaciuti certi atteggiamenti di Chiesa, sul cui valore assoluto non ho il minimo dubbio. Dal giorno del ritiro invece è carico e sta sulla strada giusta per prendersi la Juve".

Haimovici, sempre in tema Juventus, ha poi parlato di Weah dicendo: "Mi è piaciuto anche Weah. Si tratta di un giovane, il primo targato Giuntoli. Dal responsabile dell'area sportiva ci aspettiamo colpi stile Napoli".