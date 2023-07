Secondo le ultime di mercato, l'Inter potrebbe nuovamente attingere alla rosa della Juventus, provando a portare in nerazzurro Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano valutato circa 5 milioni di euro dai bianconeri. Intanto l'agente sportivo Federico Pastorello nelle scorse ore ha rivelato come i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni per il suo assistito Roberto Pereyra.

Inter, dalla Juventus dopo Cuadrado potrebbe arrivare anche Alex Sandro

L'Inter sarebbe alla ricerca di un esterno basso per la corsia sinistra, specie se Robin Gosens dovesse davvero lasciare la Pinetina per tornare in Germania.

Dopo l'arrivo di Cuadrado, i nerazzurri starebbero guardando di nuovo in casa Juventus, stavolta per Alex Sandro.

Il fluidificante mancino brasiliano, legato ai bianconeri fino al 2024, potrebbe dunque lasciare la Continassa in direzione Milano. Le alternative sarebbero due. La prima prevederebbe la rescissione del contratto consensualmente con la Juve, che dal canto suo rinuncerebbe senza grandi pretese alle prestazioni del classe '91. La seconda invece, consisterebbe nell'acquisizione del cartellino di Alex Sandro da parte dell'Inter, che dovrebbe versare nelle casse della Juventus una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

In ogni caso Marotta terrebbe pure altri profili in considerazione per la sinistra e tra i nomi osservati ci sarebbe quello di Carlos Augusto: il terzino brasiliano del Monza dopo una stagione da protagonista avrebbe una valutazione da 15 milioni di euro ma su di lui, oltre all'Inter, ci sarebbe anche la stessa Juventus.

L'Inter su Pereyra, l'agente: 'Ci sono stati dei contatti con la società nerazzurra'

Oltre ad un terzino l'Inter cercherebbe anche un centrocampista e tra i nomi osservati dai nerazzurri ci sarebbe quello dello svincolato Roberto Pereyra. A confermare questa voce di mercato, ci ha pensato lo stesso agente del calciatore Federico Pastorello, che ha dichiarato a Calciomercato.it: "Pereyra?

Per il momento non sono arrivate offerte soddisfacenti, neanche dall’estero. Il ragazzo preferirebbe comunque restare nel campionato italiano. In Italia finora ci sono stati dei contatti con l’Inter, ne abbiamo parlato soltanto con loro. È un giocatore che piace, ma a oggi non c’è nulla di concreto".

Oltre a Pereyra comunque l'Inter avrebbe altri nomi nella lista dei possibili nuovi centrocampisti e tra questi spunterebbe da alcuni giorni il profilo di Lazar Samardzic: il mediano serbo, grazie ad un'ottima stagione all'Udinese sotto la guida di Sottil, ha raggiunto una valutazione da 25 milioni di euro, cifra che l'Inter vorrebbe diluire con l'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica che potrebbe essere Giovanni Fabbian.