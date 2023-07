La Juventus, in queste ore, sarebbe concentrata soprattutto sulle uscite. In caso di partenza di Denis Zakaria e Arthur, i bianconeri potrebbero pensare ad un nuovo innesto in mezzo al campo. Il nome che piacerebbe maggiormente alla Juventus sarebbe quello di Franck Kessie che sarebbe in uscita dal Barcellona. I bianconeri e i blaugrana avrebbero già avuto dei contatti. Inoltre, il centrocampista ex Milan, stando a quanto rivelato da Alfredo Pedullà, avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi a Torino. Kessie avrebbe anche rifiutato altre offerte che gli sarebbero pervenute.

Dunque, quello dell’ivoriano sarebbe un nome da tenere sotto controllo in ottica Juventus. Per l’attacco, invece, i bianconeri starebbero pensando di sfidare l’Inter per Alvaro Morata. Ma l’eventuale ritorno dello spagnolo a Torino, come rivelato da TuttoJuve.com, sarebbe legato solo ad una partenza di Federico Chiesa.

Kessie resterebbe nel mirino della Juventus

Franck Kessie non sarebbe più al centro del progetto del Barcellona e in estate potrebbe lasciare la Catalogna. Il club blaugrana potrebbe anche aprire alla possibilità di un prestito. La Juventus avrebbe già chiesto informazioni per Kessie che piacere sia ad Allegri che a Giuntoli. Ma i bianconeri, adesso, sarebbe soprattutto concentrati sulle partenze di Zakaria e Arthur.

Per quest’ultimo, ci sarebbe il forte interesse della Fiorentina. La Juventus e i viola sarebbe ad un passo dall’accordo per il prestito con diritto di riscatto. Inoltre, il brasiliano sarebbe ad un passo dal rinnovo con i bianconeri e questo passaggio sarebbe fondamentale proprio per girarlo in prestito. Mentre su Zakaria ci sarebbe sempre l’interesse del West Ham, ma per il momento non ci sarebbe un accordo tra le parti.

Una volta che lo svizzero e Arthur dovessero lasciare Torino a quel punto la Juventus potrebbe muoversi concretamente per Kessie.

Resterebbe in piedi l’idea Morata

La Juventus starebbe valutando alcune piste d’attacco soprattutto per cautelarsi in caso di partenza di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Se il numero 7 bianconero dovesse partire i bianconeri potrebbero cercare Alvaro Morata.

Per lo spagnolo sarebbe il terzo ritorno a Torino e ci sarebbero stati contatti con l’entourage del giocatore. Su Morata, però, ci sarebbero anche Inter e Roma. In particolare i nerazzurri avrebbero già incontrato gli agenti dello spagnolo. L’Atletico Madrid per cedere Morata vorrebbe circa 20,5 milioni. Questa cifra sarebbe, però, ritenuta elevata dalle pretendenti del giocatore iberico. In ogni caso la Juventus sarebbe sempre vigile su di lui ma il suo eventuale ritorno sarebbe legato solo all’uscita di Chiesa.