In queste settimane In casa Juventus si pensa soprattutto alle uscite come del resto evidenziato anche ieri da Cristiano Giuntoli nel corso della propria presentazione da nuovo responsabile dell'area sportiva bianconera.

Tra i giocatori che il club vorrebbe cedere c'è come noto Leonardo Bonucci, fuori rosa e non più parte dei piani tattici di mister Allegri, insieme ad altri profili che 'partiranno solo dietro offerte irrinunciabili'.

Tra questi ultimi rientra invece il centravanti serbo Dusan Vlahovic che le ultime news di mercato vorrebbero comunque ancora concentrato sulla causa bianconera.

Dopo le parole di Giuntoli, che ha evidenziato come tecnicamente il club punti fortissimo su di lui, lo stesso Vlahovic ha postato una foto sui social che lo ritrae con la maglia della Juventus, il tutto con due cuori bianconeri a corredo, segno evidente di come il calciatore si senta molto legato all'ambiente e ai tifosi che l'hanno acclamato a gran voce all'arrivo in ritiro.

La strategia della Juventus

Sempre Cristian Giuntoli ieri ha spiegato quali siano le strategie di mercato della Juventus. Il direttore sportivo bianconero ha sottolineato che Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sono incedibili: partiranno, come accennato, solo a fronte di offerte di un certo spessore economico. Se i rumors sul serbo sono costanti (anche se al momento l'offerta monstre da 80-90 milioni di euro non è arrivata alla Juventus) lo stesso non può dirsi per Chiesa, su cui si riscontra ormai da settimane un timido interesse di Newcastle e Aston Villa ma niente più di una particolare 'simpatia'.

'Il mercato in entrata per adesso è chiuso, dovremo vendere per sistemare la rosa, anche in difesa escludo nuovi arrivi' ha poi dichiarato Giuntoli. Tradotto? Leonardo Bonucci non verrà sostituito.

Il punto sulla situazione di Bonucci

Il numero 19 bianconero non dovrebbe partire per gli Stati Uniti con la squadra proprio perchè posto fuori rosa: sempre Giuntoli ha spiegato che la Juventus sta trattando Bonucci con altri club, destinazioni al momento però non gradite dal difensore.

Anche perché la volontà del giocatore viterbese sarebbe quella di restare a Torino.

Bonucci accetterebbe persino di non essere tra le prime scelte di Massimiliano Allegri che pare sia stato però uno dei primi a fare il nome del centrale annoverandolo insieme a quelli dei calciatori che non fanno più parte dei suoi piani tattici. L'ingaggio molto pesante di Bonucci, quasi 6 milioni netti, rende tuttavia complesso trovare possibili pretendenti, urge attendere le prossime settimane.