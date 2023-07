La Juventus è al lavoro per definire il mercato in previsione di un Calciomercato estivo impegnativo per la società bianconera. Il nuovo Football Director Cristiano Giuntoli dovrà dedicarsi infatti alle cessioni oltre a cercare di accontentare Massimiliano Allegri, che in entrata ha richiesto specifici profili.

Qualora tra le prime dovesse concretizzarsi l'addio a Dusan Vlahovic il club sarebbe in particolare pronto a fiondarsi su Romelu Lukaku col quale diversi voci vorrebbero un'intesa già raggiunta a giugno scorso sulla base di 8 milioni di euro netti l'anno.

Anche per questo il giocatore non avrebbe accettato il trasferimento all'Al Hilal che sarebbe pronto ad acquistarlo.

Su Lukaku c'è sempre ovviamente anche l'Inter, che però al momento non riesce a trovare l'accordo con il Chelsea che per cedere il cartellino del belga vuole 40 milioni di euro.

Lukaku avrebbe un'intesa contrattuale con la Juventus da giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Romelu Lukaku avrebbe dunque un'intesa contrattuale con la Juventus raggiunta a fine giugno. Un'indiscrezione che se confermata sarebbe clamorosa anche alla luce di una delle ultime dichiarazioni rilasciate dal belga, che ha evidenziato come non prenderebbe mai in considerazione Milan o Juventus per la sua carriera.

I rapporti professionali fra società inglese e Juventus sono ideali e non è da scartare la possibilità che si definisca una trattativa di mercato che riguarderebbe anche Dusan Vlahovic seguito sempre per l'appunto dal Chelsea. Con un'offerta cash più il cartellino di Lukaku il Chelsea potrebbe così acquistare il giocatore bianconero che pare non abbia sviluppato un grande feeling con l'attuale tecnico Massimiliano Allegri.

Il mercato della Juventus, sempre in bilico tra cessioni e acquisti

La Juventus valuta anche altri giocatori per il settore avanzato sempre nell'eventualità dovesse partire Dusan Vlahovic. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta della società bianconera per Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada che costa attorno ai 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il settore difensivo si valuta l'acquisto di un centrale con il profilo di Mario Hermoso dell'Atletico Madrid, valutato circa 20 milioni di euro, sempre in pole ma anche qui a patto che esca prima un centrale di difesa. Come terzino destro piace invece Ivan Fresneda, anche se nel ruolo il mercato ha già portato il giovane Timothy Weah.