Il nome accostato da settimane al riguardo alla Juventus per rafforzare la trequarti è quello di Nicolò Zaniolo: l'esterno d'attacco del Galatasaray piace alla società bianconera ma sarebbe considerato più un'alternativa a Federico Chiesa nell'eventualità in cui il classe 1997 dovesse lasciare la società bianconera.

Secondo i media turchi l'ex Roma non avrebbe accettato un'importante offerta giunta dall'Arabia Saudita proprio perchè attenderebbe l'offerta della Juventus.

I bianconeri sono al lavoro per definire il Calciomercato estivo. La prima esigenza è quella di alleggerire una rosa formata da diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero - Zakaria, Arthur e Mckennie su tutti - ma in ottica entrate continua a rimanere vuota la casella lasciata libera dall'addio di Angel Di Maria, approdato al Benfica a parametro zero.

Nicolò Zaniolo vorrebbe approdare alla Juve

In una recente intervista l'esterno azzurro non ha nascosto il desiderio di giocare nella società bianconera - 'La tifo fin da bambino' - ma ha aggiunto di trovarsi bene nel Galatasaray laddove potrebbe anche restare in assenza di altre offerte.

Il giocatore ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro ma la società turca potrebbe valutare una cessione del giocatore anche in prestito con diritto di riscatto o in alternativa accettare delle contropartite tecniche, come il cartellino di Mckennie.

Nonostante non ci siano in rosa esterni d'attacco a destra, pare che la società consideri Zaniolo un'alternativa valida solo in caso di partenza di Federico Chiesa, che piacerebbe a Newcastle e Liverpool.

Anche il compagno di reparto Dusan Vlahovic avrebbe estimatori in Premier, su tutti il Chelsea, ma al momento non sono arrivate convincenti per nessuno dei due.

Kessie, De Paul o Samardzic per la mediana

La Juventus dovrà lavorare anche a rinforzi importanti per il centrocampo e per la difesa. Con il mancato arrivo di Milinkovic-Savic, che ha accettato l'offerta dall'Arabia Saudita, si valutano diversi profili.

Fra questi anche Frank Kessié del Barcellona e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid insieme a Lazar Samardzic dell'Udinese.

Per quanto riguarda invece il settore difensivo potrebbe arrivare un centrale, con Mario Hermoso sempre in pole. Dopo Timothy Weah per la fascia destra potrebbe invece arrivare Ivan Fresneda, giocatore del Valladolid, o Timothy Castagne del Leicester.