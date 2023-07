Il Milan si appresta ad essere tra le protagoniste della nuova stagione di Serie A. Complice un Calciomercato condito da "fuochi d'artificio", anche Olivier Giroud - intervistato da DAZN - ha sottolineato quanto sia importante fare bene in tutte le competizioni a disposizione.

"Il nostro obiettivo è la seconda stella" - ha affermato il francese - "Vogliamo fare la miglior stagione possibile in campionato e in Champions League". L'alfiere rossonero porta in alto le aspettative dei tifosi e garantisce per la squadra la voglia di dare il meglio.

Olivier Giroud esalta Rafa Leao: 'Deve solo migliorare i numeri'

Nel prosieguo dell'intervista, Olivier Giroud ha speso diverse parole di elogio per la punta di diamante del Milan: Rafael Leao. Per il francese, l'esterno rossonero non avrebbe nulla da invidiare al connazionale Kylian Mbappe. A suo dire, dal punto di vista del potenziale potrebbe tranquillamente arrivare al livello dell'attaccante del Paris Saint Germain. "Deve solo migliorare i suoi numeri, ma il potenziale c'è". Chiaramente, l'attaccante non poteva che parlare anche del recente ritiro di Zlatan Ibrahimovic; elemento cruciale sia dentro che fuori lo spogliatoio del Milan. "Mi dispiace si sia ritirato, ci mancherà molto".

Milan, senza Ibrahimovic è Giroud il nuovo 'veterano' dello spogliatoio

Con l'addio di Zlatan Ibrahimovic, toccherà forse proprio a Giroud l'arduo compito di essere mentore ed esempio nello spogliatoio rossonero. Dall'alto dei suoi quasi 37 anni e dell'esperienza maturata, può essere un baluardo fondamentale per i tanti giovani tra le file rossonere.

Il francese si è successivamente espresso anche alla recente - e discussa - separazione tra il Milan e Paolo Maldini, elogiando quest'ultimo in maniera eloquente. Dopo aver sottolineato come la leggenda rossonera fosse tra i suoi idoli fin da bambino, ha aggiunto: "Lui e mister Pioli mi hanno dato la possibilità di giocare nel Milan.

Giroud accoglie Christian Pulisic al Milan: 'È molto veloce nei piccoli spazi'

Verso il finire dell'intervista rilasciata a DAZN, Olivier Giroud si è espresso positivamente su uno dei nuovi acquisti del Milan, Christian Pulisic. "È molto veloce nei piccoli spazi, è bravo anche davanti alla porta" - ha sottolineato il francese - aggiungendo di essere certo di come il nazionale statunitense sarà in grado di aggiungere valore alla squadra dando una mano importante.

Il bomber ex Arsenal e Chelsea ha tra l'altro un nuovo compagno di reparto, Noah Okafor; fondamentale per la staffetta tra le diverse competizioni della prossima stagione. Il talento svizzero rappresenta un elemento di ottima prospettiva per il futuro rossonero.