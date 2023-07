La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori, alcuni non considerati utili al progetto sportivo bianconero, altri invece che hanno bisogno di raccogliere minutaggio. Su Fabio Miretti e Andrea Ranocchia. Il primo è reduce da una stagione non ideale nella società bianconera, anche in considerazione delle problematiche extra campo che hanno riguardato la società bianconera. Il secondo ha giocato in prestito al Monza non raccogliendo molto minutaggio, a differenza invece dell'altro giocatore prestato dalla Juventus al Monza, ovvero Nicolò Rovella.

Entrambi potrebbero trasferirsi alla Salernitana, che cerca rinforzi importanti per il centrocampo. Per il classe 2003 si parla di un possibile approdo nella società campana in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro e contro riscatto ad una somma maggiore per la Juventus. Per quanto riguarda invece il classe 2001 potrebbe esserci una cessione a titolo definitivo, con la società bianconera che lo valuta circa 7 milioni di euro.

I giocatori Miretti e Ranocchia potrebbero trasferirsi alla Salernitana

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe alleggerire la rosa vendendo due dei giovani più interessanti cresciuti nel settore giovanile bianconero. Parliamo di Fabio Miretti e Andrea Ranocchia, partenze che potrebbero garantire alla lunga circa 20 milioni di euro.

Si parla di una cessione in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni (con contro riscatto a favore della società bianconera) di Miretti e di una a titolo definitivo di Ranocchia per circa 7 milioni di euro. Il classe 2001 è stato vicino al trasferimento all'Empoli nella trattativa di mercato per l'acquisto di Fabiano Parisi.

La valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro stabilita dalla società toscana per il cartellino del terzino non ha permesso la definizione della trattativa, per questo Ranocchia potrebbe approdare alla Salernitana. Miretti invece ha bisogno di giocare ed un'esperienza professionale nella società campana potrebbe essere molto utile per la sua cresciuta professionale ed umana.

Rimanendo in tema cessioni la Juventus potrebbe lasciar partire altri due giovani. A tal riguardo si parla di una possibile partenza di Samuel Iling-Junior e di Matias Soulé, entrambi valutati circa 25 milioni di euro.

La Juventus potrebbe valutare altre cessioni. Si lavora alle partenza di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Se dovesse arrivare un'offerta importante da 80 milioni di euro, potrebbe lasciare la società bianconera anche Dusan Vlahovic. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Chelsea, che attualmente non vorrebbe spendere la somma stabilita dalla società bianconera.