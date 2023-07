Priorità a portieri e a Romelu Lukaku, ma il mercato dell'Inter si muoverà anche in difesa prima della fine sessione estiva. Marotta al momento sarebbe concentrato sul fronte inglese con due trattative che sarebbero ben impostate ma ancora da chiudere. La prima è la cessione di Onana al Manchester United che dovrebbe portare in cassa oltre 50 milioni di euro e potrebbe concludersi già a metà di questa settimana. La seconda è l'assalto a Lukaku con i nerazzurri che sarebbero pronti al rilancio per cercare di avvicinarsi alla richiesta di 45 milioni dei blues.

Il terzo argomento caldo è quello del nuovo portiere con Trubin dello Shakhtar prima scelta, ma la trattativa non sarebbe semplice perché gli ucraini avrebbero alzato il prezzo, e Sommer pronto ad essere il numero dodici.

Calciomercato Inter, in difesa obiettivo Demiral

Poi si passerà al restyling della difesa che ha bisogno ancora di un puntello visto che Skriniar è passato al PSG. Il giovane Bisseck è già arrivato a Milano, porterà forza fisica, esplosività e tanto talento certificato dalla fatto di essere capitano dell'Under 21 tedesca, ma non basterà. Inzaghi vorrebbe un giocatore già pronto per il calcio italiano e che abbia già dimestichezza con la difesa a tre in modo da affiancarlo a Bastoni, che ha rinnovato da poco il suo contratto, e Acerbi, riscattato dalla Lazio dopo l'ottima stagione appena conclusa.

Il primo nome della lista degli acquisti sarebbe Demiral, già sondato a gennaio ma non acquistato del club milanese perché alla fine il PSG non spinse per arrivare subito a Skriniar preferendolo bloccarlo per l'estate a parametro zero.

Il nome del turco non sarebbe mai uscito dalle idee di mercato nerazzurre e così i colloqui sarebbero ripresi, proficui quelli con il giocatore, meno quelli con l'Atalanta.

I vice campioni d'Europa avrebbero infatti proposto un prestito secco di un anno, la Dea però vorrebbe monetizzare per poi reinvestire e quindi per ora l'accordo sembra lontano. Va però detto che siamo solo alle prime scaramucce e l'Inter con il passare del tempo può giocarsi la carta più importante: la volontà del giocatore.

Demiral infatti vorrebbe fortemente trasferirsi a Milano dopo che l'anno scorso è finito in fondo alle gerarchie di Gasperini: infatti, l'allenatore gli ha preferito spesso i vari Toloi, Scalvini, Djimsiti e Palomino. Ha voglia di rilancio l'ex Juve e l'Inter sarebbe una grande occasione, per questo avrebbe rifiutato il richiamo della madrepatria dicendo "no" a due offerte da club turchi. Demiral starebbe quindi aspettando la mossa dell'Inter, che non sarà immediata ma potrebbe arrivare una volta sistemate le questioni più calde.