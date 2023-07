La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si parla molto di cessioni in queste settimane, non solo di giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero ma anche di quelli che sarebbero titolari. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno, a tal riguardo le ultime notizie di mercato parlano di un possibile trasferimento al Bayern Monaco di Szczesny, a confermare la notizia di mercato il giornalista sportivo Paolo Paganini, con la società tedesca che dovrà attendere per il recupero di Neuer e che a breve potrebbe lasciar partire Sommer.

Il portiere della nazionale della Svizzera avrebbe già un'intesa con l'Inter. Per questo il Bayern Monaco è alla ricerca di un portiere. Se dovesse partire Szczesny non sarebbe da scartare la possibilità di un arrivo di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint Germain. Molto dipenderà dal nuovo tecnico Luis Enrique.

Il giornalista sportivo Paganini ha parlato di Szczesny e Donnarumma

'Si sono intensificati i contatti fra Bayern Monaco e la Juventus per Szczesny. Situazione da valutare come quella di Donnarumma al Paris Saint Germain soprattutto se Luis Enrique non lo considera il portiere titolare'. Queste le dichiarazioni di Paolo Paganini in un post pubblicato su Twitter. Szczesny rimarrebbe uno dei nomi seguiti dal Bayern Monaco come portiere anche se le ultime notizie di mercato parlano anche di un possibile ingaggio da parte della società tedesca di David De Gea, attualmente senza società.

Per quanto riguarda invece Gianluigi Donnarumma il nazionale italiano potrebbe non avere la garanzia di titolarità con un tecnico come Luis Enrique che utilizza il portiere anche per l'impostazione di gioco. Per questo potrebbe lasciare in prestito la società francese e valutare un approdo alla Juventus anche se l'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione non agevola un suo eventuale arrivo nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri portieri da acquistare nell'eventualità in cui Szczesny dovesse lasciare la società bianconera. Non sarebbe da scartare la possibilità di una promozione nel ruolo di titolare di Mattia Perin, in tal caso arriverebbe un giovane come secondo. I nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Marco Carnesecchi e Emil Audero.

Il primo è reduce da una stagione in prestito alla Cremonese in Serie A, il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il portiere della Sampdoria, piace anche all'Inter ed ha un prezzo di circa 6 milioni di euro.