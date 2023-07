Nelle scorse ore il giocatore Lorenzo Pasciuti ha parlato ai microfoni di Juvenews.eu del passaggio alla Juventus di Cristiano Giuntoli, sua vecchia conoscenza ai tempi del Carpi. Del ds toscano hanno detto la loro opinione anche Sergio Porrini a Radio BiancoNera e Stefano Bonacini al Corriere di Torino.

Juve, Pasciuti: 'È un fenomeno'

Il giocatore Lorenzo Pasciuti ha parlato ai microfoni di Juvenews.eu del neo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. Pasciuti, che conosce Giuntoli dai tempi in cui il toscano militò nel Carpi ha detto: "È un fenomeno.

Il migliore che abbia mai avuto. Ho condiviso tanti anni con lui. Guardate quello che ha fatto con il Carpi: siamo partiti dalla Serie D e siamo arrivati in A. È uno che cura il dettaglio e non si tira indietro rispetto a nulla. Quando, in Serie D, qualcuno di noi aveva male a qualche muscolo, ti toccava lui e ti diagnosticava il problema prima dei fisioterapisti. Un dirigente unico". Pasciuti ha poi rintuzzato sull'argomento Giuntoli, sottolineando come la necessità di ricostruire che la Juventus avrà nei prossimi anni si addicano perfettamente alle caratteristiche del ds toscano. Infine Pasciuti, nominando i pregi di Giuntoli, ha evidenziato come il direttore sportivo ex Napoli abbia una conoscenza dei calciatori in giro nel mondo unica.

Porrini: 'Giuntoli alla Juventus è l'uomo giusto per ripartire'

Di Giuntoli e del suo passaggio alla Juventus ha detto la propria opinione anche il tecnico Sergio Porrini. Quest'ultimo, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Radio BiancoNera ha detto: "Giuntoli ha dimostrato che non servono le grandi cifre e i nomi altisonanti che ti fanno vincere i campionati e aprire i cicli vincenti, ma andare a scoprire il calciatore che ancora non è conosciuto, ma che abbia alto potenziale.

Penso che Giuntoli in questo momento possa essere la persona adeguata per la ripartenza, probabilmente è un uomo che vede qualità che magari gli altri non riescono a vedere". Porrini ha poi parlato di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, due dei calciatori che starebbero rischiando la cessione [VIDEO], sottolineando l'importanza che entrambi potrebbero avere nel club bianconero se messi nelle migliori condizioni fisiche.

Juventus, Bonacini su Giuntoli: 'La persona giusta per il club bianconero'

Infine, anche l'ex presidente del Carpi Stefano Bonacini ha parlato al Corriere di Torino di Giuntoli e del suo arrivo alla Juventus: "Giuntoli? Sono sicuro che sia l'uomo giusto per la Juventus. A lui devi solo dire il budget e poi lasciarlo fare. Dovranno preoccuparsi quelli che dovranno trattare con lui, non Cristiano. Non entro nel merito del suo possibile rapporto con Allegri, ma non è un mangia-allenatori, anzi. Pure se vincesse la Champions comunque, non sarebbe un'impresa unica come quella che fece con il Carpi".