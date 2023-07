La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un investimento per rinforzare l'attacco a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Mauro Icardi, bomber del Galatasaray con un passato da capitano nerazzurro: il suo ritorno non sembrerebbe impossibile, ma uno degli ostacoli che potrebbero frenare l'eventuale trasferimento sembrerebbe esser lo stipendio percepito dall'attaccante argentino, che non vorrebbe scendere sotto i 7 milioni di euro annui.

L'idea dell'Inter per l'attacco: il ritorno di Mauro Icardi

Il bomber argentino ha segnato le sue stagioni in nerazzurro con reti fondamentali per la qualificazione Champions dell'Inter nei campionati in cui era presente e molti tifosi sarebbero felici del suo possibile ritorno a Milano: la situazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, anche se il trasferimento sembrerebbe ancora molto complesso.

Il giocatore argentino, secondo le ultime fonti di calciomercato, starebbe premendo per un suo ritorno in Italia, con diverse squadre di Serie A in cui potrebbe finire, ma una delle destinazioni gradite sembrerebbe essere proprio l'Inter, di cui era capitano prima della rottura con la società e con la squadra e la conseguente cessione al Paris Saint Germain.

Il bomber argentino però avrebbe espresso il desiderio di voler mantenere uno stipendio vicino ai 7 milioni di euro e questo aspetto economico potrebbe congelare la trattativa per un suo ritorno all'Inter, che avrebbe fissato tramite la società un tetto massimale agli stipendi, cercando anzi di abbassarlo con nuovi profili che a bilancio siano più leggeri.

La situazione dell'attacco dell'Inter

La dirigenza dei nerazzurri starebbe seguendo diverse piste per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi; oltre all'ingaggio a parametro zero di Marcus Thuram, che andrà a guadagnare circa 6 milioni di euro annui per cinque stagioni, con una clausola contrattuale di 95 milioni di euro per una sua cessione anticipata, l'Inter vorrebbe chiudere a breve per il ritorno di Lukaku.

Il bomber belga è attualmente al Chelsea, dove però non vorrebbe rimanere e starebbe facendo di tutto per convincere il club inglese ad una sua cessione all'Inter, che però avrebbe richiesto un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro, per ora rifiutato dai 'Blues'.

Nel frattempo Edin Dzeko ha lasciato l'Inter a parametro zero per mancato rinnovo del contratto per accasarsi al Fenerbahce. in uscita sembrerebbe esserci anche Correa, che sarebbe finito nell'orbita del Siviglia.