Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la Juventus penserebbe a Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano attualmente in forza al Cagliari. Non è la prima volta che il giocatore viene accostato alla squadra bianconera. Già in passato, infatti un accordo sembrava imminente, ma le richieste economiche elevate da parte del club sardo avevano fatto sfumare l'affare. Tuttavia, la situazione ora è cambiata, perché si avvicina la scadenza del suo contratto e il Cagliari sarebbe disposto a cedere il calciatore a un prezzo inferiore per evitare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo

Nandez potrebbe approdare alla Juventus

In scadenza di contratto a giugno 2024, potrebbe arrivare a prezzo "vantaggioso" già questa estate. La sua valutazione di mercato del Cagliari è di circa 10 milioni di euro e sul piano tattico può giocare a tutta fascia nel 3-5-2 o come mezzala d'inserimento. Si tratta di un giocatore che piacerebbe molto ad Allegri perché garantisce equilibrio tattico.

Pare comunque difficile il suo arrivo in questo preciso momento, considerando l'abbondanza di elementi nel centrocampo bianconero, quindi il suo arrivo potrebbe concretizzarsi quindi se dovessero partire alcuni giocatori.

La Juve lavora a un altro rinforzo per il centrocampo, piace Milinkovic-Savic

Inoltre in questo momento la Juventus valuta un altro giocatore per il centrocampo come Sergej Milinkovic-Savic.

L'eventuale inserimento del cartellino di Luca Pellegrini come contropartita tecnica potrebbe essere decisiva per l'arrivo del serbo: la società bianconera potrebbe aggiungere 20 milioni di euro più il cartellino del terzino da offrire alla Lazio.

Ma prima di agire concretamente in tal senso la Juventus valuta la cessione di Denis Zakaria, che sembra avvicinarsi al West Ham in Premier League e il ds Manna sarebbe pronto a volare a Londra per chiudere l'affare.

Resta poi da sistemare anche la situazione di Arthur Melo e di Weston McKennie, solo dopo tutto ciò si potrà valutare l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic.

Per quanto riguarda invece la difesa, la Juve lavora all'acquisto di altri due terzini, uno per la fascia destra (piace Emil Holm dello Spezia, valutato circa 12 milioni di euro), per quanto riguarda invece la fascia sinistra invece piacerebbe Fabiano Parisi, con la società bianconera che potrebbe inserire nell'affare con l'Empoli delle contropartite tecniche come Ranocchia, Miretti o Soulé.