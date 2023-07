Il Calciomercato è entrato nel vivo e sono tante le idee di mercato che i direttori sportivi di Serie A e B stanno portando avanti in queste ore. I ritiri delle squadre si stanno pian piano riempiendo di nuovi volti e le tifoserie iniziano a valutare i primi movimenti dei loro club.

Gli affari di Serie B: Parma e Palermo regine del mercato

Partendo dalla Serie B, ieri il Bari ha ufficializzato l'acquisto di Marco Nasti, giovane attaccante che nell'ultima stagione ha giocato al Cosenza siglando 5 reti in campionato. Il Bari lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan.

Tante sono invece le voci sul futuro del terzino sinistro del Pisa, Pietro Beruatto. Tra i vari pretendenti, come Bari e Parma, il Palermo si sarebbe inserito nella corsa al classe '98 che potrebbe lasciare il Pisa, dopo due ottime stagioni. Il Palermo continua, in alternativa, a monitorare anche Gianluca Frabotta che nell'ultima stagione ha giocato al Frosinone e ha ottenuto la vittoria della Serie B e la promozione in Serie A. I rosanero restano dunque i re del mercato finora, visti gli arrivi di calciatori importanti per la cadetteria come il difensore Fabio Lucioni, reduce dall’ennesimo campionato di B vinto con il Frosinone, l’attaccante Roberto Insigne, il giovanissimo portiere Sebastiano Desplanches, senza dimenticare il colpaccio Mancuso, in arrivo dal Monza, dopo il prestito al Como.

Inoltre, vanno menzionati gli acquisti dei centrocampisti Leo Stulac (dall’Empoli) e Aljosa Vasic (dal Padova).

Molto bene anche il Parma che dopo aver acquistato Anthony Partilipo ha chiuso l'affare della settimana. Direttamente dai Glasgow Rangers è arrivato il bomber Antonio Colak che con l'attaccante ex Ternana andrà a formare una coppia davvero importante per la serie B.

Calciomercato Serie A: il Genoa su Retegui, Lecce colpo Rafia

Non è una novità che Salernitana ed Hellas Verona stiano trattando lo scambio che porterebbe in Veneto l'attaccante Federico Bonazzoli e in Campania il centrocampista Martin Hongla. Nelle ultime ore le due società hanno intensificato i contatti e l'accordo appare molto più vicino.

Il Genoa insiste per arrivare a Mateo Retegui, attaccante della nazionale italiana. Il Genoa continua poi a seguire anche Lorenzo Colombo, nell'ultima stagione al Lecce e ora seguito anche dalla Salernitana, che intanto per la fascia sinistra pensa a Bradley Locko, terzino dello Stade Reims, l'anno scorso in prestito al Brest. La prima alternativa a Retegui, sarebbe Noah Ohio dello Standard Liegi che piace molto anche al Sassuolo e ha comunque tante richieste.

Il Lecce ha definito l'affare per Hamza Rafia. Il giocatore dopo una buona stagione in Serie C al Pescara è pronto al doppio salto di categoria e si misurerá in Serie A con la maglia dei salentini. Per lui il Lecce pagherà al Pescara circa 1 milione, con possibilità che la cifra arrivi a 1,2 mln in base a dei bonus stabiliti tra i due club.

L'Empoli avrà Elia Caprile in porta. Il Napoli lo preleverà dal Bari per poi girarlo in prestito alla squadra toscana. Ma l'Empoli deve stare attento anche ai suoi gioiellini: nelle ultime ore, la Juventus ha chiesto informazioni per il trequartista Tommaso Baldanzi.