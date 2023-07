Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando di cedere Wojciech Szczesny. Qualora il polacco dovesse partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, poi il ds Cristiano Giuntoli potrebbe lanciare l'assalto a uno tra Emil Audero della Sampdoria o Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Inoltre il club bianconero cercherebbe anche un esterno destro con il profilo di Timothy Castagne del Leicester sempre in lizza tra i papabili.

Juventus, anche Szczesny rischierebbe la cessione, al suo posto uno tra Audero o Carnesecchi

La Juventus starebbe valutando la cessione di diversi profili attualmente nella rosa e tra questi ci sarebbe anche il numero uno Wojciech Szczesny.

Il portiere polacco, secondo alcune indiscrezioni piacerebbe in Germania, dove il Bayern Monaco cercherebbe un portiere da affiancare all'infortunato e non più giovanissimo Neuer. La Juventus, potrebbe accettare l'eventuale partenza di Szczesny a patto che il club tedesco si presenti alla Continassa con un'offerta da 15 milioni di euro. Se il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli dovesse dunque cedere il polacco, tornerebbe poi in sede di Calciomercato per trovare un suo erede edi nomi osservati dal dirigente toscano sarebbero principalmente due, quello di Emil Audero e quello di Marco Carnesecchi.

Per quanto concerne Audero, il portiere classe '97 della Sampdoria è retrocesso l'annata scorsa con i doriani nella serie cadetta e di conseguenza, la chiamata di una grande come la Juventus potrebbe essere l'ideale per lui.

Il suo cartellino, attualmente verrebbe valutato 6 milioni di euro dalla società genovese. Su Audero non ci sarebbe solo la Juventus ma anche l'Inter, che dopo aver ceduto Onana al Manchester United ora cercherebbe un portiere di qualità.

Sicuramente più onerosa per la Juventus, sarebbe invece l'eventuale trattativa per Carnesecchi: il giovane emiliano ha vissuto una buona stagione in prestito alla Cremonese ed ora che è tornato all'Atalanta, proprietaria del suo cartellino, il suo valore si sarebbe rialzato arrivando a una somma vicina ai 15 milioni di euro.

Juve, piacerebbe Castagne

La Juventus in difesa cercherebbe anche un esterno per regalare a Massimiliano Allegri l'erede di Cuadrado e un nome che circola in queste ore è quello di Timothy Castagne del Leicester.

Secondo alcuni rumor Cristiano Giuntoli vorrebbe mettersi al tavolo con la società inglese per chiedere il calciatore ex Atalanta in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.