La dirigenza sportiva del Manchester City starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per il centrocampo ed il nome nuovo di queste settimane di Calciomercato estivo sarebbe quello di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter; per convincere i nerazzurri a cedere il giocatore italiano, la dirigenza dei citizens starebbe valutando una possibile offerta di 55 milioni di euro ed il cartellino di Joao Cancelo.

L'idea del Manchester City per il centrocampo: Nicolò Barella dall'Inter

L'allenatore Pep Guardiola avrebbe richiesto alla società pochi rinforzi per la prossima stagione, potendo contare su una rosa già molto competitiva dopo il triplete dello scorso anno, ma desidererebbe in particolare il centrocampista dei nerazzurri Nicolò Barella, considerato uno dei top centrocampisti in Europa dal tecnico spagnolo.

La proposta che potrebbe arrivare sul tavolo di Viale della Liberazione sarebbe quella di circa 55 milioni di euro uniti al cartellino di Joao Cancelo, ormai considerato fuori dal progetto del Manchester City e dunque sul mercato.

I nerazzurri, se dovesse concretizzarsi questa proposta, potrebbero vacillare e considerare la possibilità di una cessione importante nelle prossime settimane di mercato.

Il centrocampo dell'Inter

Una delle prime mosse dei nerazzurri a centrocampo in questo calciomercato si è verificata in uscita, con la cessione per circa 18 milioni di euro di Marcelo Brozovic all'Al Nassr; con il suo nuovo contratto nella Saudi Pro League, il centrocampista croato guadagnerà circa 27 milioni di euro a stagione per tre anni.

Per quanto concerne i nuovi acquisti, a centrocampo i nerazzurri hanno acquisito con un prestito con obbligo di riscatto il cartellino di Davide Frattesi dal Sassuolo con un investimento di circa 33 milioni di euro totali ma non solo; infatti nelle scorse giornate è arrivato a parametro zero dalla Juventus Juan Cuadrado, dopo il mancato rinnovo di contratto con i bianconeri.

Il centrocampista colombiano andrà a dare una importante alternativa sulla fascia destra ed avrà uno stipendio di circa 3 milioni di euro con un contratto per una sola stagione in nerazzurro.

In uscita sulla destra sembrerebbe poter esserci Denzel Dumfries, il cui cartellino piacerebbe molto sia al Barcellona sia al Chelsea, pronti a formulare un'offerta per il laterale olandese nelle prossime giornate.

Sulla sinistra in uscita sembrerebbe esserci Robin Gosens, che piacerebbe molto in Bundesliga, in particolare al Wolfsburg; il centrocampista tedesco potrebbe ritornare in patria nelle prossime settimane di mercato.