In un'intervista esclusiva concessa a Paolo Paganini per Calcio Totale, Aldo Spinelli, imprenditore e dirigente sportivo italiano, ha parlato dell'offerta ricevuta da Massimiliano Allegri dall'Arabia Saudita e della decisione del tecnico di non accettarla e rimanere così nella società bianconera.

Aldo Spinelli su Allegri: 'Credo voglia lasciare da vincente'

"Credo che ormai gli Arabi la faranno da padrone con quegli ingaggi. Io ero a Montecarlo con Allegri quando gli arabi gli hanno offerto 40 milioni di euro per 3 anni - ha dichiarato l'ex Patron del Livorno - Queste cifre qua l'Italia non li può sopportare, l'Inghilterra per ora sì grazie ai diritti televisivi.

Come mai Allegri ha rifiutato? È uno orgoglioso, oltre ad essere un allenatore eccezionale e vuole dimostrare perché nonostante l'anno scorso non abbia fatto male, ritiene di avere 7-8 giocatori bravi e credo che abbia voglia di una rivincita e andare via vincente come ha sempre fatto in tutte le squadre".

Secondo Spinelli dunque, le ingenti cifre offerte dagli Arabi rappresentano un fenomeno in crescita nel calcio, al punto che potrebbero rivoluzionare gli equilibri economici delle squadre di tutta Europa. Allegri è stato sicuramente tentato dalla proposta ma ha scelto di restare a Torino.

L'offerta dall'Arabia Saudita per Allegri

Dall'Arabia Saudita sarebbe dunque arrivata un'offerta da 30 milioni di euro netti a stagione per Massimiliano Allegri a fronte di un contratto di tre anni, con il tecnico che se avesse accettato avrebbe guadagnato un totale di 100 milioni di euro.

Alla fine però l'allenatore toscano è rimasto a Torino anche se non si sono ancora del tutto spente le indiscrezioni di mercato che parlano di una possibile sostituzione del tecnico con uno fra Antonio Conte e Igor Tudor.

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo Football Director della società bianconera, Cristiano Giuntoli ha comunque confermato il tecnico sottolineando come la società bianconera abbia totale fiducia nel suo lavoro: "E' l'allenatore più talentuoso di tutti" ha dichiarato.

Il mercato della Juventus segue le direttive di Allegri

Le indiscrezioni di mercato relative al possibile arrivo di Franck Kessié per il centrocampo e di Romelu Lukaku per il settore avanzato confermerebbero come la Juventus stia costruendo una rosa ideale per il gioco di Massimiliano Allegri, che ha sempre avuto squadre fisiche in aggiunta a calciatori di qualità.

L'eventuale arrivo del centrocampista del Barcellona dipenderà dalle cessioni a centrocampo (il club lavora sempre per collocare in particolare Zakaria e Arthur), per quanto riguarda invece l'acquisto del giocatore belga, si potrebbe definire solo a fronte dell'eventuale cessione di Dusan Vlahovic, su cui si continua a registrare l'interesse del Paris Saint Germain: la società bianconera valuta il centravanti serbo almeno 80 milioni di euro.