La Juventus ha lanciato oramai diverse stagioni fa la seconda squadra, che sta dando ottimi risultati in termini di valorizzazione talenti. Tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile hanno utilizzato la Next Gen come trampolino di lancio per il calcio professionistico, lo stesso sarà probabilmente anche per Luis Hasa. Il centrocampista classe 2004 è stato uno dei protagonisti della nazionale italiana all'Europeo under 19, dando un contributo importante alla vittoria finale. Una competizione che ha evidenziato tutte le sue qualità tecniche e tattiche, ponendo su di sé l'interesse di diverse società di Serie B che sarebbero pronte a dargli fiducia.

Ma secondo le ultime notizie di mercato la volontà della società bianconera sarebbe quella di far crescere il giovane classe 2004 alla Continassa, alla Juventus Next Gen per dargli la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità dopo la stagione disputata nella Primavera bianconera.

Luis Hasa dovrebbe essere promosso nella Next Gen

Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus sarebbe pronta a dare fiducia a Luis Hasa promuovendolo in Next Gen. Giocare il campionato di Serie C potrebbe garantire un'ulteriore salto di qualità al giovane centrocampista, finora punto di riferimento della Juventus Primavera ma anche della nazionale italiana under 19, fresca vincitrice dell'Europeo di categoria.

Diverse società di Serie B sarebbero pronte ad investire sul giovane, che però a quanto pare sarà seguito dalla società bianconera da vicino direttamente nella seconda squadra bianconera che milita in Serie C.

L'evoluzione di Hasa potrebbe essere molto simile a quella avuta negli ultimi anni da parte di Matias Soulé, Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior, anche loro cresciuti nella Primavera bianconera fino al passaggio alla Next Gen e successivamente in prima squadra.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus intanto pensa al mercato della prima squadra e starebbe valutando l'acquisto di Emil Holm, laterale destro classe 2000. Si valutano altri giovani importanti come Tommaso Baldanzi, centrocampista classe 2003 dell'Empoli: la società bianconera potrebbe acquistarlo in anticipo per circa 15 milioni di euro e lasciarlo in prestito all'Empoli fino a giugno.

Per quanto riguarda le cessioni Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino in caso di un'offerta congrua: a quel punto il sostituto potrebbe essere uno fra il belga Romelu Lukaku e il canadese Jonathan David.