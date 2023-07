In questi giorni alla Juventus è stato accostato il nome di Romelu Lukaku: il belga sarebbe un obiettivo dei bianconeri in solo di partenza di Dusan Vlahovic.

In queste ore, intanto, alcuni tifosi della Juventus hanno preso una posizione molto netta nei confronti di Lukaku. Infatti, i sostenitori che hanno aspettato i giocatori della Juventus davanti al JMedical hanno avuto parole poco piacevoli sia per il centravanti ex Inter, sia per Cuadrado che dovrebbe passare all’Inter. I sostenitori bianconeri in particolare hanno intonato questo coro per il belga: “Noi Lukaku non lo vogliamo”.

In queste ore, intanto, anche alcuni tifosi del Paris Saint Germain hanno avuto modo di dire la loro sul possibile arrivo di Vlahovic. In particolare davanti a lo “Stade de France” è stato esposto uno striscione shock contro il serbo: “Vlahovic a Parigi ti tagliamo tre dita”.

Tifosi contrari alle ipotesi di mercato su Lukaku e Cuadrado

In queste ore, alcuni tifosi di Juventus e Paris Saint Germain hanno deciso di contestare le loro società in merito ai possibili arrivi di Lukaku a Torino e di Vlahovic a Parigi.

I destini dei due bomber sembrano essere legati. Infatti, se Vlahovic dovesse partire la Juventus potrebbe prendere Lukaku. Questa ipotesi non sarebbe gradita ai tifosi bianconeri poiché non venderebbero di buon occhio l’arrivo del belga per il suo passato interista.

Inoltre, i sostenitori juventini preferirebbero dare un’altra chance a Vlahovic, anche perché è più giovane rispetto a Big Rom.

A Parigi intanto c’è dura contestazione in merito ad un possibile arrivo di Dusan Vlahovic con la maglia dei parigini. Infatti, alcuni i tifosi del PSG hanno esposto uno striscione di pessimo giusto contro il bomber della Juventus minacciandolo dì tagliargli tre dita.

Cuadrado verso l’Inter

Nelle ultime ore, intanto, l'ex bianconero Juan Cuadrado avrebbe raggiunto un accordo con l’Inter.

Il colombiano per i tifosi della Juventus è sempre stato un idolo e il suo possibile passaggio a Milano non è gradito dai sostenitori bianconeri, alcuni dei quali hanno espresso il proprio disappunto nei confronti di Cuadrado tramite i social e non solo.

Infatti, in queste ore, molti sostenitori sono stati anche davanti al JMedical per aspettare i giocatori rientrati dalle vacanze e più di qualcuno ha espresso un certo malumore per alcune ipotesi di mercato che stanno circolando in questi giorni.