La Juventus continua a muoversi sul fronte Calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano nella prossima stagione. Con l'addio di Cuadrado [VIDEO], la Vecchia Signora è alla ricerca di un nuovo esterno per completare la batteria di terzini, fondamentali per il 3-5-2 di Allegri.

Juve, possibile interesse per Cucurella

Tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello di Marc Cucurella, esterno spagnolo che potrebbe lasciare il Chelsea già in questa finestra di calciomercato.

Infatti, il classe 98 non è una delle prime scelte del neo tecnico dei Blues Mauricio Pochettino che avrebbe deciso di puntare su altri profili come James e Chilwell. Per questo, l'ex Brighton potrebbe lasciare Londra per giocare con maggiore continuità in un'altra realtà europea. La Vecchia Signora ci starebbe pensando, ma l'operazione resta complicata vista la richiesta dei Blues e soprattutto la concorrenza sull'esterno spagnolo, seguito anche dall'Atletico Madrid e soprattutto dal Newcastle che dopo Tonali vuole completare la rosa di Howe con acquisti importanti. Oltre a Cucurella, la Juve potrebbe imbastire una doppia trattativa con il Chelsea visto l'interesse per Romelu Lukaku, valutato 40 milioni di euro.

L'arrivo di un nuovo esterno potrebbe determinare la partenza di Luca Pellegrini che dopo il prestito alla Lazio potrebbe restare in Serie A. Infatti, l'ex Roma e Cagliari è un obiettivo di mercato del Milan ma soprattutto del Torino che dopo Bellanova vuole rivoluzionare le corsie esterne.

Juve, Aston Villa su Chiesa

Oltre ad eventuali acquisti per rinforzare la rosa, la Juventus deve far fronte ad uno snodo cruciale legato al futuro di Federico Chiesa.

Dopo due stagioni non al top della forma, complice il grave infortunio rimediato in Nazionale, l'esterno italiano vorrebbe essere al centro del progetto bianconero ma le offerte non mancano.

Dopo l'interesse di Bayern Monaco e Liverpool, le voci di squadre dalla Premier continuano. Infatti, l'esterno bianconero sarebbe un obiettivo di mercato dell'Aston Villa di Unai Emery che dopo la qualificazione alla prossima Europa League vuole dare continuità e iniziare un progetto importante e vincente.

Il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 60 milioni di euro più bonus per convincere la Juventus a cedere uno dei suoi gioielli.

In caso di offerta monstre, la Vecchia Signora potrebbe sedersi ad un tavolo e trattare. Come sostituto di Chiesa, il primo nome sulla lista è sempre quello di Domenico Berardi, valutato attorno ai 30 milioni dal Sassuolo e nel mirino della Lazio per completare il reparto offensivo di Maurizio Sarri.