Prosegue la telenovela Lukaku con le ultime voci di mercato a suggerire il Milan quale possibile nuova destinazione per il belga. Prima l'Inter, poi il ritorno al Chelsea con la promessa di rientrare a Milano, infine il no ai nerazzurri e il possibile matrimonio con la Juventus che le parole di Giuntoli di ieri hanno però allontanato.

Sembra trascorso un secolo da quando il centravanti ex Manchester United trascinò i nerazzurri alla conquista dello scudetto: oggi i rossoneri di Pioli sembrano la destinazione più probabile.

Il fascino del Milan su Lukaku, Pioli cerca un'alternativa a Giroud

Negli ultimi anni il Milan ha visto l'emergere di giovani talenti, abbinati a giocatori più esperti concentrati in particolar modo nel settore avanzato: Zlatan Ibrahimovic prima e Olivier Giroud dopo hanno trascinato i rossoneri, ma adesso, complice l'inaffidabilità tecnica dimostrata da Origi, sembra necessario un nuovo innesto. Non un giovane di prospettiva ma piuttosto un calciatore affidabile dal rendimento più che sicuro sotto porta, da qui il possibile arrivo proprio di Lukaku alla corte di Pioli: il Milan ha di recente incassato 75 milioni di euro dalla cessione di Tonali e avrebbe dunque la liquidità per accontentare le richieste del Chelsea, che per il bomber vuole non meno di 40 milioni di euro bonus compresi.

Il nuovo progetto sportivo del Milan potrebbe offrire a Lukaku la possibilità di avere un ruolo centrale, garantendo una partecipazione attiva ed un ruolo da protagonista più di quanto non sia accaduto lo scorso anno all'Inter, dove la panchina in Finale di Champions League contro il Manchester City pare abbia creato una spaccatura insanabile con l'ambiente.

Quel 'mai mai mai' risposto a chi, nel corso di un'intervista di alcune settimane fa, gli prospettava un possibile futuro a Milan o Juventus sembra adesso un lontanissimo ricordo.

Un'occasione mancata per la Juventus?

Mentre il Milan sfoglia la margherita e fa i conti dell'operazione, pare sia sfumata l'opzione Juventus che per bocca del nuovo responsabile dell'Area Sportiva Cristiano Giuntoli, nella giornata di ieri, ha confermato di puntare forte nel ruolo su Dusan Vlahovic, che potrebbe essere ceduto solo a fronte di un'offerta irrinunciabile.

La mancata acquisizione del belga potrebbe rivelarsi come una vera e propria occasione mancata per la Vecchia Signora?

La Juventus sta attraversando una fase di rinnovamento, con alcuni dei suoi pilastri che stanno lentamente lasciando la squadra (Cuadrado, a breve Bonucci, due stagioni fa Chiellini). Lukaku avrebbe potuto essere allora il giocatore ideale per colmare questo vuoto e fornire un'alternativa affidabile e prolifica in attacco. Tra ingaggio e costo del cartellino sarebbero tuttavia serviti quasi 80 milioni di euro, forse troppi per un calciatore che ha già 30 anni. Soprattutto se uno suo inserimento in rosa sarebbe dovuto avvenire a discapito di un 23enne come Vlahovic.

Ad oggi sembra che Lukaku possa finire al Milan ma non è ancora detta l'ultima parola, le prossime settimane saranno decisive.