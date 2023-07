Non sarà un compito facile, ma al momento l'obiettivo principale della Juventus è quello di alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. La società bianconera è pronta a rivoluzionare la propria squadra e sta valutando ben tredici cessioni. Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere per molti giocatori, come ad esempio la storia di Bonucci alla Juventus. Allo stesso tempo, nessuno pensava che Vlahovic potesse aver un impatto non ideale nella società bianconera considerando i gol realizzati alla Fiorentina.

Oltre a loro potrebbero partire anche diversi giocatori giovani, anche per dar loro la possibilità di raccogliere minutaggio. È il caso di Tommaso Barbieri, che si trasferirà probabilmente alla Cremonese, o a quella di Filippo Ranocchia, che approderà all'Empoli in prestito con diritto di riscatto a 5,5 milioni di euro e contro riscatto a favore della Juventus di circa 7 milioni di euro.

La Juventus è al lavoro anche alle cessioni di Zakaria, Arthur Melo e McKennie

Abbiamo parlato delle possibili partenze di Bonucci e Vlahovic [VIDEO]e di quelle probabili in prestito di Barbieri e Ranocchia, a questi potrebbero aggiungersi anche Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Lo svizzero sarebbe vicino al West Ham, anche se attualmente ci sarebbe distanza fra la società inglese e quella bianconera sulla valutazione del cartellino del giocatore.

Per quanto riguarda invece il brasiliano è vicino alla Fiorentina, si parla di un prestito oneroso a 2 milioni di euro più diritto di riscatto a 18 milioni di euro con ingaggio suddiviso fra le due società. Sul centrocampista americano ci sarebbero diverse società tedesche.

La Juve potrebbe lasciar partire in prestito Nicolussi Caviglia e Miretti

Altri giocatori che potrebbero lasciare Torino sono Hans Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti, che potrebbero trasferirsi alla Salernitana con diritto di riscatto e contro riscatto da parte della società bianconera. Sul classe 2000 ex Sud Tirol però si parla anche di una possibile conferma come sesto centrocampista in rosa.

Da valutare anche il futuro professionale di Matias Soulé e Samuel Iling Junior. Il primo piace a diverse società di Serie A, sull'inglese si parla di trasferimento all'Aston Villa anche se le ultime indiscrezioni di mercato confermano la volontà della società bianconera di confermare il centrocampista come alternativa a Kostic sulla fascia sinistra. Da valutare infine i giovani Koni De Winter e Andrea Cambiaso. Per il primo se dovessero rimanere Rugani e Alex Sandro è probabile una cessione in prestito. Sul terzino che ha giocato la scorsa stagione al Bologna si è parlato di un interesse del Milan ma la società bianconera lo valuta non meno di 25 milioni di euro.