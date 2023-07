Nelle scorse ore la Juventus ha reso noto a Leonardo Bonucci la sua scelta di non convocarlo per la tournee americana, escludendolo di conseguenza dalla prima squadra.

La notizia è stata intanto commentata dal tecnico Giuseppe Pillon, dall'ex calciatore Fabrizio Ravanelli e dal giornalista Luca Marchetti.

La Juventus esclude Bonucci dalla prima squadra, Pillon: "Mi chiedo a cosa convenga mettere un leader fuori rosa"

È notizia delle scorse ore che la Juventus ha deciso di lasciare fuori dalla prima squadra Leonardo Bonucci, storico difensore e capitano della squadra bianconera.

Al classe '87 sarebbe stato riferita inoltre la sua mancata convocazione per la tournee negli Stati Uniti alla quale il club piemontese prenderà parte dalla fine di luglio ai primi di agosto.

La notizia, arrivata all'improvviso, ha destato scalpore nel mondo del calcio e tra i personaggi che ne hanno parlato c'è stato Giuseppe Pillon, tecnico che allenò Bonucci ai tempi del Treviso.

"Mi chiedo a che cosa convenga mettere fuori rosa Leonardo", ha detto Pillon ai microfoni di Juvenews.eu, prima di aggiungere: "Bonucci è un leader, un punto di riferimento per i giovani. Che senso ha avuto farlo fuori? Soprattutto ora che parte un nuovo corso, targato Juve".

Pillon, restando in tema Bonucci, ha infine parlato del possibile coinvolgimento di Cristiano Giuntoli in questa vicenda, mettendo in evidenza come anche il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe avere avuto un ruolo nella scelta fatta dalla società bianconera.

Ravanelli difende la Juventus: "Scelta forte quella su Bonucci ma in questo momento la società va appoggiata"

Dell'esclusione dalla rosa di Leonardo Bonucci da parte della Juventus ha parlato anche un ex calciatore bianconero, Fabrizio Ravanelli che ai microfoni di Sportmediaset ha detto: "Bonucci fuori rosa? E’ stata una decisione forte ma anche divisiva.

La società va però appoggiata in questo momento. Scelte del genere le avevamo già vissute in passato all’epoca di Antonio Conte. Si tratta di una presa di posizione delicata ma netta, che riguarda un simbolo della Juventus come Leonardo Bonucci".

L'ex attaccante ha poi aggiunto che una società debba prendere decisioni nette, nel caso in cui ci siano degli esuberi, per il bene dello spogliatoio.

Marchetti: 'Terremoto in casa Juventus per il caso Bonucci che ora potrebbe andare alla Lazio di Sarri'

Infine anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha commentato il caso Bonucci dicendo su TMW: "Un piccolo/grande terremoto in casa Juventus. Bonucci e gli altri giocatori sul mercato si alleneranno a parte e non parteciperanno alla tournee negli Stati Uniti. Non è giusto definirli fuori rosa ma non faranno parte della Juve della prossima stagione. Bonucci gradirebbe, per motivi famigliari, rimanere in Italia. Può diventare un’idea per la Lazio".